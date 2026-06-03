L'After Foot fête ses 20 ans : une saison de surprises et de retrouvailles

Pour ses 20 ans, l'émission iconique After Foot se renouvelle avec des formats adaptés à chaque soirée, des chroniqueurs historiques et de nouveaux visages, le tout orchestré par des personnalités phares du monde du football.

L'émission After Foot , célèbre pour son franc-parler dans le monde du football, célèbre cette saison ses 20 ans . Pour cet anniversaire, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux téléspectateurs.

La soirée commence avec Génération After, présentée par Nicolas Jamain de 20h à 22h. Ce programme rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de foot, avec des débats animés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h à 23h, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Les soirs de Coupes d'Europe, l'émission renforce son dispositif avec la présence de consultants de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. En deuxième partie de soirée, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, la version historique et originelle de l'After retrouve son créneau, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli effectue son retour dans l'émission et présente les vendredis et samedis.

Cette célébration de deux décennies promet des moments forts et des surprises pour les fidèles de la première heure comme pour les nouveaux auditeurs





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