L'After Foot fête ses 20 ans : une saison de surprises et de débats animés

L'émission culte de RMC Football célèbre ses deux décennies avec une programmation spéciale. Génération After, After Live et la version historique se succèdent pour le plus grand bonheur des passionnés, agrémentées de chroniqueurs légendaires et d'anciennes gloires du football français.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La soirée débute avec Nicolas Jamain à la tête de Génération After, diffusée de 20h00 à 22h00. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00, animée en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Les soirées de Coupes d'Europe sont renforcées par la présence d'anciens joueurs tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. En seconde partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version historique etoriginelle de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour et présente l'émission les vendredis et samedis.

L'After Foot s'impose comme le show d'après-match de référence pour les fans de football depuis près de deux décennies. Chaque soir, les rencontres se poursuivent avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse et des débats passionnés entre supporters, experts et auditeurs. La programmation prévoit également des segments spécifiques comme l'analyse des chantiers du PSG pour l'été prochain ou un grand quiz de l'After.

Les sujets abordés vont des questions d'actualité brûlante, comme l'importance de la présence de William Saliba en équipe de France, aux déclarations médiatiques, comme celles de Nasser Al Khelaïfi concernant le PSG, club de toute la France selon lui, que Daniel Riolo n'a pas hésité à qualifier de ridicules. L'émission maintient ainsi son rôle de critique libre et sans concession du monde du football





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