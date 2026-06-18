L'After Foot fête ses 20 ans : une saison anniversaire riche en surprises

L'émission culte de RMC, l'After Foot, célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale, des chroniqueurs historiques et de nouvelles voix.

L'émission culte de RMC, l' After Foot , célèbre cette saison son 20e anniversaire. Depuis deux décennies, ce rendez-vous incontournable du football français a su imposer son style unique : des débats passionnés, des analyses sans filtre et une liberté de ton qui fait son succès.

Portée par des figures emblématiques comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, l'émission a marqué des générations de supporters et de passionnés. Pour ce vingtième anniversaire, la bande de l'After réserve de nombreuses surprises aux auditeurs, avec une programmation repensée et des nouveautés qui promettent de faire vibrer les fans de ballon rond tout au long de la saison. Pour animer les soirées, plusieurs formats inédits voient le jour.

Dès 20 heures, Nicolas Jamain prend les rênes de "Génération After", une émission de deux heures qui réunit des chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce concept rajeuni mise sur la fougue et la fraîcheur, tout en conservant l'esprit de débat qui a fait la réputation de l'émission.

Les soirs de match, place à l'"After Live" de 20 heures à 23 heures, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les rencontres européennes, des experts de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif, offrant des analyses pointues et des avis tranchés.

En deuxième partie de soirée, de 22 heures (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, les auditeurs retrouvent la version originelle et historique de l'After. Du dimanche au jeudi, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent ce rendez-vous qui a bâti la légende de l'émission. Autre grand retour : Carine Galli reprend les commandes les vendredis et samedis, apportant sa voix familière et son expertise.

Avec cette grille renouvelée, l'After Foot confirme sa place de référence dans le paysage radiophonique français, alliant tradition et modernité pour fêter comme il se doit ses 20 ans. Les passionnés de foot peuvent s'attendre à une saison riche en émotions, en débats enflammés et en moments d'anthologie. Rendez-vous sur RMC pour vivre cette célébration unique





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