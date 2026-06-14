L'After Foot fête ses 20 ans : une saison anniversaire riche en nouveautés et en surprises

À l'occasion de ses 20 ans, l'After Foot, émission phare du football en France, dévoile sa programmation pour la nouvelle saison. Au programme : Génération After en première partie de soirée, l'After Live les soirs de match avec des consultants prestigieux, la version historique de l'émission en fin de soirée et le lancement de la libre-antenne. Découvrez toutes les nouveautés et les animateurs qui rythmeront vos nuits footballistiques.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! Cette émission emblématique, devenue un rendez-vous incontournable pour les passionnés de football, marque deux décennies d'analyses pointues, de débats animés et de révélations parfois fracassantes sur l'actualité du ballon rond.

À cette occasion spéciale, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande de chroniqueurs et consultants historiques réservent de nombreuses surprises aux auditeurs et téléspectateurs tout au long de la saison. La programmation s'articule autour de plusieurs tranches distinctes. En première partie de soirée, de 20h à 22h les soirs sans match, Nicolas Jamain prend les commandes de Génération After.

Ce programme rassemble une nouvelle génération de commentators et d'experts qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch, Elton Mokolo, Damien Perquis, Simon Dutin et Sofiane Zouaoui. L'objectif est de décrypter l'actualité footballistique avec un regard frais et énergique, en invitant régulièrement des personnalités du milieu.

Les soirs de match, le dispositif s'étend avec l'After Live, diffusé de 20h à 23h et animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Ce créneau couvre en direct les rencontres de Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, mais aussi et surtout les compétitions européennes comme la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Europa Conférence League.

Pour ces dernières, l'émission renforce son plateau avec la présence d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, dont les analyses techniques et les anecdotes apportent une valeur ajoutée considérable. En deuxième partie de soirée, à partir de 22h ou dès le coup de sifflet final des matchs, jusqu'à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, la plus célèbre, celle qui a fait sa renommée.

Durant cette tranche, du dimanche au jeudi, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre reprennent les dream teams et les habitudes qui ont fait le succès de l'émission pendant vingt ans. Carine Galli, quant à elle, fait son retour dans la famille de l'After et anime spécifiquement les vendredis et samedis soir, apportant son dynamisme et sa connaissance du sujet. Cette saison voit également l'éclosion d'un nouveau format : la libre-antenne de l'After.

Avec plus d'une cinquantaine de dates programmées autour des matchs les plus marquants de la saison, les auditeurs peuvent venir débattre directement avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit, via le 3216, les réseaux sociaux ou le chat YouTube. Cette initiative renforce l'interactivité et l'esprit communautaire qui entourent l'After depuis ses débuts.

Enfin, le samedi soir, Thibaut Giangrande est aux commandes d'une édition spéciale aux côtés de Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis, tandis que le dimanche, Jean-Louis Tourre anime en direct du stade de l'affiche principale de Ligue 1, accompagné de Kévin Diaz pour une immersion totale dans l'ambiance des gradins. Ce vaste dispositif, qui s'étend de 20h à minuit et parfois au-delà, confirme le statut de l'After Foot comme leader de l'analyse footballistique à la radio et en podcast en France.

À l'heure de ses 20 ans, l'émission reste plus que jamais le reflet des passions, des controverses et des émotions qui animent le monde du football, assumant pleinement sa devise : dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas





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