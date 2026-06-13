L'After Foot fête ses 20 ans : une saison anniversaire riche en surprises

L'émission mythique de RMC célèbre deux décennies d'existence avec une programmation spéciale incluant Génération After, After Live et la version historique, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Carine Galli.

L'émission emblématique L' After Foot célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Depuis deux décennies, ce programme radiophonique, diffusé sur RMC , s'est imposé comme une référence incontournable pour les passionnés de football.

Animé par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, l'After Foot est connu pour son franc-parler et ses débats animés qui reflètent les opinions des supporters. Pour marquer cet événement, de nombreuses surprises sont prévues tout au long de la saison. La soirée débutera avec Génération After, une émission spéciale diffusée de 20h00 à 22h00, animée par Nicolas Jamain. Cette partie réunira des chroniqueurs ayant grandi avec l'émission, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Génération After promet des débats passionnés et des invités de prestige, offrant une plateforme aux voix de la nouvelle génération du football. Les auditeurs pourront revivre les moments forts des vingt dernières années tout en découvrant de nouvelles perspectives sur l'actualité sportive. Les soirs de match, l'After Live prendra le relais de 20h00 à 23h00, présenté à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viendront renforcer l'équipe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 ou dès le coup de sifflet final jusqu'à minuit, les auditeurs retrouveront la version originelle et historique de l'After Foot avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Les vendredis et samedis, Carine Galli reprendra les commandes, apportant sa touche personnelle à l'émission.

Après vingt ans d'existence, L'After Foot continue d'évoluer tout en conservant son essence : dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Avec cette programmation spéciale anniversaire, l'émission rend hommage à sa riche histoire tout en se tournant vers l'avenir. Les auditeurs peuvent s'attendre à des débats enflammés, des analyses pointues et des invités prestigieux qui ont marqué le football français et international.

L'After Foot reste le rendez-vous incontournable des passionnés, un lieu où la passion du ballon rond s'exprime sans filtre





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