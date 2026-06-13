L'After Foot fête ses 20 ans : une saison anniversaire riche en surprises

L'émission culte de la radio française, l'After Foot, célèbre ses 20 ans avec une nouvelle saison pleine de rebondissements. Découvrez les nouveaux rendez-vous et les têtes d'affiche de cette édition anniversaire.

L' After Foot , l' émission mythique de la radio française qui ose dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre cette saison ses 20 ans d'existence.

Pour marquer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs. Le programme a été repensé avec plusieurs rendez-vous phares qui rythmeront les soirées. Dès 20 heures, Nicolas Jamain prend les commandes de Génération After, une émission qui réunit des chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch, Elton Mokolo, Damien Perquis, Simon Dutin et Sofiane Zouaoui.

Ce créneau, diffusé de 20h à 22h les soirs sans match, propose des débats passionnés et des invités prestigieux. Les soirs de match, c'est After Live qui prend le relais de 20h à 23h, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. En Ligue des Champions, Europa League et Europa Conférence League, des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe.

En deuxième partie de soirée, de 22h (ou dès la fin du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After. Du dimanche au jeudi, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent cette émission culte. Les vendredis et samedis, Carine Galli fait son retour tant attendu pour prendre les commandes. Le samedi, Thibaut Giangrande pilote l'After Foot avec Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis.

Le dimanche, Jean-Louis Tourre assure le direct depuis le stade de l'affiche principale de la Ligue 1, accompagné de Kévin Diaz. Cette nouvelle saison s'annonce riche en émotions et en débats passionnants. L'After Foot a su conquérir un large public grâce à son ton libre et ses analyses sans concession. Que ce soit pour décrypter l'actualité du ballon rond, vibrer lors des grandes soirées européennes ou simplement partager la passion du foot, l'émission reste une référence incontournable.

Avec une équipe renouvelée mais fidèle à l'esprit d'origine, elle promet de continuer à faire réagir et à rassembler les amateurs de football. Les auditeurs peuvent s'attendre à des débats animés, des interviews exclusives et une couverture exhaustive des compétitions. Joyeux anniversaire à l'After Foot, qui entame sa 20e saison avec la même énergie et la même ferveur





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After Foot 20 Ans Radio Football Émission

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