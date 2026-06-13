L'After Foot fête ses 20 ans : une saison anniversaire riche en surprises

L'After Foot, l'émission de débat footballistique de RMC, célèbre ses 20 ans avec une nouvelle grille, de nouveaux chroniqueurs et des invités de prestige. Retour sur les changements et les analyses de l'équipe.

L' After Foot , l'émission culte de RMC qui décrypte l'actualité du football avec passion et sans langue de bois, célèbre ses 20 ans cette saison. Pour marquer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs.

La grille des programmes a été repensée pour offrir une expérience encore plus riche. Dès 20h00, place à "Génération After", animé par Nicolas Jamain jusqu'à 22h00. Cette nouvelle émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils apportent un regard neuf et dynamique sur l'actualité footballistique, avec des débats animés et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'"After Live" prend le relais de 20h00 à 23h00, présenté à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, les auditeurs retrouvent la version originelle et historique de l'After, du dimanche au jeudi, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. L'émission aborde également des sujets brûlants comme l'équipe de France, avec des analyses de Gilbert, Daniel et Kevin.

Gilbert estime que l'équipe de France est composée de nombreux jeunes joueurs, tandis que Daniel rappelle que beaucoup ont déjà connu de grosses compétitions avec les Bleus. Kevin, quant à lui, insiste sur le fait que l'âge n'est plus une excuse aujourd'hui pour ne pas performer.

Par ailleurs, Demetrius Ferreira, ancien joueur de Ligue 1, a évoqué le lien distendu entre les Brésiliens et la Seleçao, ainsi que l'incertitude sur le niveau de la sélection à la veille de l'entrée en lice face au Maroc. Ces débats montrent toute la profondeur de l'analyse proposée par l'After Foot. L'émission continue d'être le rendez-vous incontournable des passionnés de football, avec une formule qui a fait ses preuves et une équipe renouvelée pour célébrer ces deux décennies d'existence.

Les auditeurs peuvent s'attendre à des moments forts, des exclusivités et une passion communicative. L'After Foot fête ses 20 ans, et c'est un événement qui promet d'être mémorable pour tous les fans de ballon rond





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After Foot 20 Ans RMC Football Émission Anniversaire

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