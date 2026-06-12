L'After Foot fête ses 20 ans : une saison anniversaire riche en surprises et en débats

L'émission culte de RMC dédiée au football célèbre ses deux décennies avec une programmation renouvelée. Génération After, After Live et la version historique sont au menu, avec de nombreux intervenants et une libre-antenne étendue.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent plein de surprises.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les命令es de l'émission les vendredis et samedis.

Cette saison est aussi l'éclosion de la libre-antenne de l'After : plus d'une cinquantaine de dates autour des meilleurs matchs de la saison, pour venir débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. Rendez-vous au 3216, sur les réseaux sociaux ou le chat YouTube pour participer à l'émission. L'After Foot, émission de référence dans le paysage audiovisuel français dédié au football, renforce encore son dispositif pour cette saison anniversaire.

Avec une programmation étendue et des intervenants de marque, elle reste le rendez-vous incontournable des amateurs de débats footballistiques. La première partie de soirée Génération After, animée par Nicolas Jamain, accueille une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec l'After. Ces jeunes talents apportent un regard nouveau tout en conservant l'esprit critique et passionné qui caractérise l'émission. Leurs discussions portent sur l'actualité du football avec des analyses pointues et des invités réguliers.

Les soirs de match, l'After Live offre une couverture en direct des rencontres importantes. Animée alternativement par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, cette tranche permet aux téléspectateurs de suivre les réactions immédiatement après le coup de sifflet final. La présence d'anciens joueurs comme Emmanuel Petit, Jérôme Rothen ou Lionel Charbonnier lors des soirées de Coupes d'Europe ajoute une expertise technique précieuse aux débats.

La deuxième partie de soirée, de 22h à minuit, conserve le format historique avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. Ces figures emblématiques, entourées de Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, animent les versions du dimanche au jeudi. Leur ton direct et leur franchise sont des marques de fabrique de l'After. Carine Galli reprend quant à elle les commandes les vendredis et samedis soirs.

La libre-antenne de l'After, avec plus de cinquante dates prévues, permet aux fans de participer activement aux discussions dès minuit avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande. Cette ouverture renforce l'interactivité et l'engagement de la communauté. Accessible via le 3216, les réseaux sociaux et le chat YouTube, l'émission maintient son ancrage dans le numérique tout en conservant sa diffusion sur RMC. Les vingt ans de l'After Foot sont l'occasion de célébrer son influence sur la culture footballistique française.

L'émission a su se renouveler tout en gardant son identité, devenant une institution pour les supporters. Son succès repose sur un mélange unique d'experts, de journalistes et de personnalités du football, le tout orchestré avec dynamisme et franchise. Les annonces de cette saison montrent une volonté de diversifier les voix et d'étendre la couverture médiatique du football sous tous ses aspects.

L'After Foot demeure ainsi le programme de référence pour quiconque souhaite décrypter l'actualité du ballon rond avec profondeur et passion





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