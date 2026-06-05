L'After Foot fête ses 20 ans : une saison anniversaire riche en surprises sur RMC

L'émission culte de RMC, L'After Foot, célèbre sa 20e saison avec de nouveaux segments comme Génération After et After Live, animés par une équipe renforcée de chroniqueurs et d'anciens footballeurs.

L'émission mythique de RMC , L' After Foot , célèbre sa 20e saison cette année. Depuis deux décennies, ce programme incontournable pour les passionnés de football propose des débats animés, des analyses pointues et des invités de prestige.

Pour marquer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs. La soirée débutera avec Génération After, de 20h à 22h, animé par Nicolas Jamain. Cette nouvelle formule réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ensemble, ils offriront un regard neuf sur l'actualité footballistique, mêlant passion et expertise.

Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, présenté à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Ce dispositif est renforcé par la présence d'anciens grands joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier lors des soirées de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version originale et historique de l'After, animée du dimanche au jeudi par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait également son retour dans l'émission et prendra les commandes les vendredis et samedis. L'After Foot, c'est bien plus qu'un simple programme radio : c'est une référence pour tous les fans de football.

Chaque jour, le Best-of de l'émission est disponible sur RMC, la radio du sport. Depuis 19 ans, ce show d'après-match prolonge les rencontres avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse et des débats passionnés entre supporters, experts et auditeurs. Avec cette nouvelle saison anniversaire, l'équipe promet de continuer à dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, en offrant un contenu toujours plus riche et surprenant.

Les auditeurs peuvent s'attendre à des moments forts et à une programmation spéciale tout au long de la saison





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