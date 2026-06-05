L'After Foot fête ses 20 ans : une saison anniversaire riche en surprises

L'émission phare de RMC célèbre deux décennies d'existence avec une programmation spéciale, de nouveaux chroniqueurs et des invités de prestige, tout en conservant l'esprit qui a fait son succès.

L' After Foot , l'émission culte de RMC qui ose dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, souffle ses 20 bougies cette saison.

Pour marquer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande préparent des surprises pour les auditeurs. La soirée débutera avec Génération After, de 20h à 22h, animée par Nicolas Jamain. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils proposeront des débats passionnés et recevront des invités prestigieux, fidèles à l'esprit de l'émission.

C'est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de football, avec des analyses pointues et une liberté de ton qui a fait le succès du programme. Les soirs de match, l'After Live prendra le relais de 20h à 23h, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Ce dispositif sera renforcé par des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier lors des soirées de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h ou dès le coup de sifflet final jusqu'à minuit, la version originelle et historique de l'After fera son retour du dimanche au jeudi, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli, figure emblématique, reprendra les commandes les vendredis et samedis pour apporter sa touche unique. Cette programmation variée montre la richesse du programme et son adaptation aux attentes des auditeurs.

Au-delà des rendez-vous réguliers, l'After Foot met en lumière les talents émergents. Adem Djouadi, grand vainqueur de la Nouvelle Voix de l'After, racontera son parcours dans Génération After. Cette initiative illustre la volonté de l'émission de renouveler ses voix et de rester connectée aux nouvelles générations. Depuis vingt ans, l'After Foot est bien plus qu'une émission de radio : c'est une communauté de passionnés, un lieu de débat libre et parfois polémique, mais toujours authentique.

Les auditeurs peuvent s'attendre à une saison riche en émotions, avec des moments de nostalgie et des innovations. Les équipes ont travaillé pour que cet anniversaire soit à la hauteur de l'héritage du programme. Que vous soyez un auditeur de la première heure ou un nouveau venu, cette saison promet d'être mémorable. Rendez-vous sur RMC pour vibrer au rythme du ballon rond avec des voix qui ne mâchent pas leurs mots





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