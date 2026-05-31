L'After Foot fête ses 20 ans : une saison anniversaire riche en surprises

L'émission mythique de RMC célèbre deux décennies d'existence avec une programmation spéciale, de nouveaux chroniqueurs et des débats passionnés sur le football.

L' After Foot , l'émission mythique de la radio RMC qui ose dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence.

Pour marquer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé une programmation spéciale riche en surprises et en nouveautés. Dès 20h00, Nicolas Jamain prend les rênes de Génération After, un format inédit de deux heures qui réunit des chroniqueurs ayant grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ce rendez-vous promet des débats passionnés, des analyses pointues et des invités de prestige, le tout dans l'ambiance unique qui a fait le succès de l'After. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, du dimanche au jeudi, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans le programme et prend les commandes les vendredis et samedis, apportant sa touche personnelle. Au-delà des célébrations, l'After Foot continue d'être le baromètre des passions footballistiques.

Parmi les sujets brûlants de cette rentrée, le mercato du PSG et l'impact des nouvelles recrues suscitent des débats animés. Walid Acherchour n'hésite pas à qualifier le mercato 2024-2025 de Luis Campos de peut-être le plus grand de tous les temps, tandis que d'autres chroniqueurs tempèrent, soulignant la difficulté pour les nouveaux joueurs de s'intégrer et de bousculer la hiérarchie établie.

L'émission reste fidèle à son ADN : des avis tranchés, une liberté de ton totale et une proximité avec les auditeurs qui en font un incontournable du paysage radiophonique sportif français





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