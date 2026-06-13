L'After Foot fête ses 20 ans : une saison 2024-2025 riche en nouveautés et en débats

Pour ses 20 ans, l'After Foot, l'émission de débat footballistique la plus écoutée en France, dévoile une grinte innovante pour la saison 2024-2025. Au programme : Génération After, After Live, la tranche historique, une libre-antenne élargie et des surprises pour marquer deux décennies d'émotion et de franc-parler.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison et entame sa 19e saison de diffusion.

Cette année, Nicolas Jamain pilote les premières parties de soirées avec Génération After, de 20h à 22h les soirs sans matchs, entouré de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch, Elton Mokolo et Damien Perquis. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h à 23h, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'équipe lors des soirées de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h ou 23h à minuit, place à la version historique et originelle de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli assure également les commandes les vendredis et samedis.

Thibaut Giangrande demeure aux manettes le samedi soir, tandis que Jean-Louis Tourre anime le dimanche en direct du stade de l'affiche principale de Ligue 1 avec Kevin Diaz. La saison voit également l'éclosion de la libre-antenne de l'After, avec plus d'une cinquantaine de dates programmées autour des matchs majeurs, de minuit à la fin de l'émission, où Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande invitent le public à débattre.

Pour célébrer ses 20 ans, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et l'ensemble de la bande réservent de nombreuses surprises aux auditeurs tout au long de la saison. L'émission reste le rendez-vous incontournable des passionnés de football, proposant des débats passionnés, de nombreux invités prestigieux et une couverture exhaustive des compétitions : Coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Équipe de France et Coupe de France





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