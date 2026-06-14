L'After Foot fête ses 20 ans : une programmation spéciale pour la nouvelle saison

Pour ses 20 ans, l'émission After Foot renouvelle sa grille avec des présentations rotated et des chroniqueurs historiques. Découvrez la programmation détaillée de cette saison spéciale.

L'After Foot, émission emblématique qui exprime à haute voix ce que le monde du football pense tout bas, célèbre ses vingt ans cette saison. Ce programme phénomène, devenu une institution dans le paysage audiovisuel français, propose une formule inédite et dynamique autour du ballon rond.

De 20h à minuit, du dimanche au jeudi, la version historique réunit autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, avec la participation de Jean-Louis Tourre. Les soirées de match sont marquées par l'After Live, diffusé de 20h à 23h, présenté en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette tranche accueille en invités permanents des experts de haut niveau tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier lors desCoupes d'Europe.

Le vendredi et le samedi, Carine Galli prend les commandes pour une édition spéciale week-end. En première partie de soirée, de 20h à 22h, Nicolas Jamain anime Génération After, une émission conçue avec des chroniqueurs qui ont grandi avec le programme, dont Walid Acherchour, Kévin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch, Elton Mokolo, Damien Perquis, Simon Dutin et Sofiane Zouaoui. Chaque soir, des débats passionnés, des analyses pointues et des invités prestigieux animent l'antenne.

Cette saison anniversaire réserve de nombreuses surprises aux auditeurs, fidèles à l'esprit impertinent et libre qui a fait le succès de l'After Foot





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