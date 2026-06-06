L'After Foot fête ses 20 ans : une programmation spéciale et de nombreux invités

L'émission de football L'After Foot célèbre ses 20 ans cette saison avec une programmation spéciale incluant Génération After, After Live et l'After historique. De nombreux chroniqueurs et anciens joueurs invitent les fans à des débats animés et des analyses après chaque match.

L' After Foot , l' émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande réservent de nombreuses surprises aux auditeurs.

La programmation s'articule autour de plusieurs rendez-vous. En première partie de soirée, Nicolas Jamain présente 'Génération After' de 20h à 22h, entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l''After Live' s'installe de 20h à 23h, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Des experts comme Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'antenne lors des soirées Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, à partir de 22h ou dès le coup de sifflet final, la version historique de l'After retrouve son créneau de minuit avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour et présente l'émission les vendredis et samedis.

Chaque jour, le Best-of de l'Afterfoot est diffusé sur RMC. Depuis près de deux décennies, l'After Foot est LE show d'après-match de référence pour les fans de football, avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse et des débats animés entre supporters, experts et auditeurs





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