L'After Foot fête ses 20 ans : une programmation speciale et des surprises pour la saison

L'émission After Foot de RMC célèbre ses vingt ans avec une grille enrichie et de nombreuses surprises. Découvrez les nouveaux formats, les animateurs et les chroniqueurs qui marqueront cette saison anniversaire.

L'émission After Foot , célèbre pour ses débats incisifs et son ton sans concession, fête ses vingt ans cette saison. Ce programme radial, diffusé sur RMC , s'impose comme une référence incontournable du paysage audiovisuel footballistique français.

Son slogan, qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, résume parfaitement son approche directe et souvent polémique. Pour marquer cet anniversaire, l'équipehistorique, emmenée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, promet une programmation spéciale et de nombreuses surprises à ses auditeurs fidèles. La grille des programmes a été repensée pour offrir une couverture exhaustive du football, des evenings de match aux analyses en profondeur, en passant par des débats ouverts au public.

L'objectif reste le même : fournir un espace de libre expression où les passionnés peuvent échanger sans filtre sur les sujets chauds du moment, des performances des clubs aux stratégies des entraineurs, en passant par les transferts et les polémiques. Cette vingtième saison s'annonce comme une évolution naturelle d'un format qui a su séduire un large public en mêlant expertise, humour et provocation contrôlée.

Les chroniqueurs, souvent d'anciens joueurs ou journalistes spécialisés, apportent leur regard critique et leur expérience du terrain, ce qui confère à l'émission une crédibilité forte parmi les amateurs de ballon rond. La force de l'After Foot réside dans sa capacité à créer le débat, à soulever des questions qui fâchent et à offrir une tribune où toutes les voix peuvent s'exprimer, même les plus marginales.

Cette formule, éprouvée depuis deux décennies, continue de trouver un écho particulier dans un univers football souvent trop consensuel. Le dispositif s'articule autour de plusieurs créneaux horaires distincts, chacun ayant sa propre identité et ses animateurs attitrés. En première partie de soirée, de 20h à 22h, Génération After prend le relais les soirs sans match.

Nicolas Jamain en est le pilote, entouré d'une bande de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kévin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce créneau est dédié aux débats d'actualité, aux discussions autour des matchs du week-end et aux interviews d'invités prestigieux. L'ambiance y est plus détendue, mais tout aussi incisive, permettant d'aborder les thèmes sous un angle plus large. Les soirs de match, l'After Live investit les ondes de 20h à 23h.

Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre se relayent à l'animation pour couvrir en direct les rencontres de Ligue 1, Ligue 2, des coupes nationales et des sélections. Ce format live permet de réagir immédiatement aux évènements sur le terrain, avec des analyses à chaud et des témoignages en direct.

Pour les soirées de coupes d'Europe comme la Ligue des Champions, l'Europa League ou l'Europa Conférence, le dispositif est renforcé par la présence d'anciens joueurs de renom : Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Leur expertise tactique et leur connaissance des compétitions internationales apportent une dimension supplémentaire aux discussions. La tranche historique, cœur de l'identité de l'After, se déploie en deuxième partie de soirée, généralement de 22h (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit.

Du dimanche au jeudi, c'est le trio original Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, accompagné de Jean-Louis Tourre, qui reprend les commandes. Ce moment charnière permet de faire le bilan complet des matchs, de creuser les sujets polémiques et de donner la parole aux auditeurs via le traditionnel exutoire. Le vendredi et le samedi, Carine Galli, de retour dans l'émission, assure l'animation de cette tranche, offrant un Styles et une perspective différents.

Par ailleurs, le samedi soir, Thibaut Giangrande prend le relais avec une équipe composée de Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, Jean-Louis Tourre anime en direct du stade de l'affiche principale de la journée de Ligue 1, entouré de Kévin Diaz, pour une immersion totale dans l'ambiance du match. Une innovation majeure de ces dernières saisons est le développement de la libre-antenne.

Plus d'une cinquantaine de dates sont prévues autour des meilleures affiches, permettant aux auditeurs de participer activement en appelant le 3216, via les réseaux sociaux ou le chat YouTube. Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande animent ces sessions prolongées, souvent jusqu'au bout de la nuit, pour prolonger le débat au-delà des limites horaires traditionnelles. Ce dispositif renforce l'interactivité et le sentiment d'appartenance à une communauté.

L'After Foot n'est pas seulement une émission de radio, c'est un véritable phénomène de société qui a su capter l'essence même de la passion footballistique : l'émotion, la controverse, l'engagement. Son succès repose sur une alchimie rare entre des personnalités fortes, une liberté de ton préservée et une volonté constante de se renouveler tout en restant fidèle à ses origines.

En vingt ans, elle a traversé les modes, les crises et les générations, devenant un pilier du débat sportif à la française. Pour ses vingt ans, elle promet donc de célébrer cet anniversaire avec l'audace et l'impertinence qui font sa marque de fabrique





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