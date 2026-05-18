L'After Foot fête ses 20 ans : Une programmation renouvelée pour passionnés de football

L'émission culte L'After Foot célèbre deux décennies d'existence avec une nouvelle organisation, des visages familiers et un tour d'horizon complet de l'actualité européenne du football.

L'émission emblématique L'After Foot, connue pour son franc-parler et son analyse sans concession du monde du ballon rond, franchit une étape historique en célébrant ses vingt ans cette saison.

Véritable institution pour les supporters, le programme s'est imposé comme l'espace où l'on ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas dans les coulisses du sport roi. Pour marquer cet anniversaire, Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, accompagnés de leur équipe habituelle, ont concocté une série de surprises destinées à remercier un public fidèle.

Cette longévité témoigne de la capacité du show à évoluer tout en conservant l'essence même de son identité : le débat passionné, parfois électrique, mais toujours centré sur la passion du jeu et la critique constructive. L'organisation des soirées a été repensée pour offrir une couverture encore plus dense et diversifiée. Désormais, la soirée débute avec Génération After, sous la direction de Nicolas Jamain de 20h00 à 22h00.

Ce segment se veut un hommage aux racines de l'émission en réunissant des chroniqueurs ayant grandi avec le format, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Parallèlement, les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, animé par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Le dispositif est considérablement renforcé lors des soirées de Coupes d'Europe avec l'intervention d'experts reconnus comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, apportant un regard technique et une expérience du haut niveau. La deuxième partie de soirée reste fidèle à la tradition avec la version originelle de l'émission, animée par le quartet historique composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi.

Les vendredis et samedis sont quant à eux confiés à Carine Galli, assurant une continuité et une diversité de ton tout au long de la semaine. L'After Foot ne se limite pas au championnat national, comme en témoigne la présence indispensable des Drôles de Dames. Cette équipe composée de Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet permet d'explorer les championnats anglais, espagnol, italien et allemand avec une précision chirurgicale.

Récemment, ils ont analysé des événements majeurs, comme le sacre d'Olise, élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga, un titre jugé mérité par Polo Breitner tout en soulignant le potentiel de progression du joueur. L'actualité anglaise a également été marquée par les spéculations entourant l'arrivée de Xabi Alonso à Chelsea, Julien Laurens espérant que le technicien bénéficiera d'une liberté tactique supérieure à celle de son prédécesseur Maresca pour façonner son équipe.

Par ailleurs, le pessimisme règne concernant l'avenir de Liverpool, notamment avec les tensions rapportées entre Mohamed Salah et son entraîneur, laissant présager une saison prochaine complexe pour les Reds. Le tour d'Europe s'est poursuivi avec des analyses pointues sur l'Italie et l'Espagne.

La Roma a vécu un dimanche mémorable en s'imposant lors du derby, retrouvant ainsi sa place dans le top 4, tandis que la Juventus se retrouve dans une position délicate pour l'accès à la Ligue des Champions après une défaite surprise face à la Fiorentina. En Espagne, l'attention s'est portée sur l'hommage vibrant rendu à Antoine Griezmann lors de son dernier match au Metropolitano, ainsi que sur les rumeurs liant Mourinho au Real Madrid.

Edgar Groleau a décrit l'entraîneur portugais non pas comme un architecte, mais comme le bulldozer nécessaire pour redresser le club madrilène. Entre le maintien héroïque du FC Séville et le dénouement spectaculaire du championnat écossais, l'équipe de l'After Foot continue de naviguer à travers les passions du football mondial, prouvant que même après vingt ans, l'envie de décortiquer chaque action et chaque décision reste intacte





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