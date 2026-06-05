L'After Foot fête ses 20 ans : une grille élargie et de nouvelles surprises pour la saison anniversaire

L'émission culte de RMC fête ses deux décennies avec une programmation revue et amplifiée. De "Génération After" en première partie de soirée à l'After Live en direct des matchs, en passant par la version historique en night show, le dispositif s'étend désormais sur toute la soirée. Retour sur les nouveautés et l'organisation des différentes tranches pour cette saison spéciale qui marque vingt ans de débats sans filtre sur le football.

L' After Foot , programme emblématique du paysage audiovisuel footballistique français, célèbre cette saison son vingtième anniversaire, marquant ainsi deux décennies d'analyses sans concession et de débats animés.

Cette émission, devenue une référence incontournable pour les amateurs de ballon rond, se réinvente tout en restant fidèle à son ADN : dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. À cette occasion spéciale, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, ainsi que l'ensemble de leur bande de chroniqueurs, ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs, promettant une saison riche en rebondissements et en moments forts.

Le dispositif éditorial a été repensé pour accompagner cette célébration, avec une grille des programmes qui s'étend désormais sur plusieurs heures chaque soir, offrant une palette variée d'émissions pour satisfaire toutes les sensibilités et tous les horaires. L'objectif reste le même : fournir une tribune où les passions se déchaînent, les opinions s'affrontent et où l'expertise côtoie l'émotion pure, le tout saupoudré d'une touche de provocation bienveillante qui a fait le succès de l'After depuis sa création.

La soirée débute chaque jour de la semaine avec une nouvelle émission intitulée Génération After, diffusée de 20h00 à 22h00 et pilotée par Nicolas Jamain. Ce rendez-vous rassemble une équipe de jeunes chroniqueurs qui ont grandi avec l'After et en incarnent la relève : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Leur approche consiste à décrypter l'actualité du football avec un regard neuf, en mêlant anecdotes, analyses statistiques et discussions informelles, le tout dans une ambiance conviviale. Cette émission vise à capter l'attention des supporters les plus jeunes tout en restant accessible à un public plus âgé, créant ainsi un pont entre les générations de fans.

Les invités, parfois des joueurs en activité ou des anciennes gloires, viennent partager leurs expériences et livrer leurs impressions sans filtre, dans la droite ligne de l'esprit After. Lors des soirs de match, la programmation bascule en direct avec l'After Live, une émission qui s'installe de 20h00 à 23h00 et qui est incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Ce format permet de réagir immédiatement après le coup de sifflet final, avec des débats enflammés, des résumés vidéo et des interviews en plateau ou en duplex. La présence de l'After en direct lors des soirées européennes est renforcée par l'arrivée de consultants de haut rang : Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ces anciens professionnels apportent une crédibilité technique et une connaissance fine des enjeux tactiques, ésotériques parfois, du football de haut niveau.

Leur expertise permet d'approfondir les sujets les plus complexes et de décrypter les stratégies des entraîneurs, le tout dans un langage clair et direct. En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès la fin des matches retardataires, et jusqu'à minuit, la programmation retrouve sa version originelle et historique autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

Cette tranche horaire, diffusée du dimanche au jeudi, est le cœur battant de l'After, là où les débats prennent une ampleur particulière, où les polémiques sont déballées et où les tabous du football français sont brisés. C'est le moment où l'émission affirme pleinement son identité de contre-pouvoir médiatique, n'hésitant pas à critiquer ouvertement les institutions, les médias et les acteurs du sport.

Carine Galli, quant à elle, fait son retour dans l'émission et prend les commandes de la tranche du vendredi et du samedi, apportant son style dynamique et sa personnalité affirmée. Son arrivée renouvelle l'équipe et permet d'aborder l'actualité sous un angle différent, en particulier en fin de semaine où les matchs de Ligue 1 et les compétitions internationales offrent leur lot de controverses.

La diversité des profils, des masculins aux féminins, des anciens joueurs aux puristes du débat, constitue une des forces de l'After qui parvient ainsi à intéresser un public large et hétéroclite. Au fil des ans, l'émission a su créer une communauté fidèle de téléspectateurs qui se retrouvent chaque soir autour des mêmes questions : qui a raison, qui a tort, et surtout, que se passe-t-il vraiment dans le monde du football ?

Cette longévité exceptionnelle dans le paysage télévisuel s'explique par une recette simple mais efficace : une liberté de ton totale, une exigence d'authenticité et un amour partagé pour le jeu. Les vingt ans de l'After sont l'occasion de revenir sur les moments marquants, les disputes mémorables, les révélations et les impros devenues légendaires. Les surprises promises par les animateurs pourraient prendre la forme d'événements spéciaux, de numéros anniversaires ou d'interventions inattendues d'anciens chroniqueurs ou de personnalités du football.

L'After Foot, c'est plus qu'une simple émission sportive, c'est un phénomène de société, une tribune où le football est discuté, décortiqué, parfois lynché, mais toujours avec passion. Cette saison anniversaire promet de magnifier cet héritage tout en ouvrant de nouvelles perspectives, confirmant que l'After reste au sommet de son art et au plus près des préoccupations de ses fidèles





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