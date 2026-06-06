L'After Foot fête ses 20 ans : une émission culte qui dit tout haut ce que le football pense tout bas

L'émission de RMC L'After Foot célèbre ses vingt ans cette saison. De nombreux animateurs et consultants historiques sont convoqués pour cette occasion spéciale, avec une programmation spéciale allant de Génération After à l'After Live, en passant par la version historique de l'émission. Un best-of quotidien est également proposé, le tout sur RMC.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs.

La soirée commence avec Nicolas Jamain à la tête de Génération After, de 20 heures à 22 heures. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés de football, avec des débats passionnés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20 heures à 23 heures, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirées de Coupes d'Europe sont renforcées par la présence d'anciens joueurs comme Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En suite de soirée, de 22 heures (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, la version historique et originelle de l'After revient autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour et présente l'émission les vendredis et samedis. Chaque jour, les auditeurs peuvent également écouter le Best-of de l'After sur RMC, la radio du sport.

Depuis près de deux décennies, l'After Foot s'impose comme le show d'après-match de référence pour les fans de football. Les discussions se poursuivent chaque soir avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et des débats animés entre supporters, experts et auditeurs. Cet anniversaire est marqué par des moments forts, comme le coup de gueule retentissant de l'équipe lors des publicités pendant le match France contre Côte d'Ivoire, avec Carine Galli, Lionel Charbonnier et Maxime Chanot.

L'émission continue d'incarner une liberté de ton unique dans le paysage audiovisuel sportif français, offrant une tribune où les opinions acerbes et les analyses pointues se mêlent pour le plus grand plaisir des amateurs de football. Sa longévité témoigne d'une connexion particulière avec son public, fidèle au rendez-vous pour des soirées qui dépassent souvent le simple cadre du match pour aborder les aspects tactiques, humains et médiatiques du football professionnel.

Les journalistes et consultants qui animent ces débats sont des voix incontournables, capables de provoquer le débat tout en restant au plus près de l'actualité du ballon rond. Au-delà des simples résultats, l'After Foot explore les coulisses, les polémiques et les grandes tendances qui façonnent le monde du football. L'émission demeure un espace où l'on peut entendre les réactions à chaud des protagonistes, offrant ainsi une immersion immédiate dans l'après-match.

Cette saison anniversaire promet donc de redoubler d'efforts pour surprendre et divertir, en conservant cet esprit libre et insolent qui a fait son succès depuis vingt ans





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L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises pour les passionnés de footL'After Foot, l'émission de télévision française dédiée au football, célèbre cette année son 20ème anniversaire. Pour l'occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe préparent des surprises pour les fans de foot. La soirée commence avec "Génération After", une émission animée par Nicolas Jamain et composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe pour vibrer sur les soirées de coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Equipe de France et Coupe de France. En deuxième partie de soirée, la version originelle et historique de l'After prend le relais avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette saison est également marquée par l'éclosion de la libre-antenne de l'After, qui permet aux téléspectateurs de participer à l'émission en direct.

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