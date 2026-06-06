L'After Foot fête ses 20 ans : une émission culte qui marque l'analyse footballistique

L'émission phare de RMC, L'After Foot, célèbre ses 20 ans cette saison. Découvrez la programmation speciale avec Génération After, l'After Live et la version historique. Une équipe de chroniqueurs emblématiques comme Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Carine Galli et Nicolas Jamain animent les débats passionnés qui font le succès de ce rendez-vous incontournable des amateurs de football.

L' After Foot , l'émission culte de RMC qui analyse et décortique l'actualité du football avec passion et sans concession, célèbre son vingtième anniversaire cette saison. Pour cet événement marquant, l'équipe emblématique menée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo a préparé une programmation spéciale et de nombreuses surprises pour les auditeurs fidèles.

La soirée débute chaque jour par Génération After, de 20 heures à 22 heures, présentée par Nicolas Jamain. Ce rendez-vous rassemble une nouvelle génération de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. L'émission propose des débats animés, des analyses pointues et reçoit des invités prestigieux du monde du football. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20 heures à 23 heures.

Il est animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, qui offrent une couverture en direct et des réactions immédiates. Durant les soirées de Coupes d'Europe, des anciens joueurs de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'antenne pour apporter leur expertise et leurs anecdotes.

En deuxième partie de soirée, à partir de 22 heures ou dès le coup de sifflet final, le public retrouve la version historique et originale de l'After, diffusée du dimanche au jeudi jusqu'à minuit. Autour de la table, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre perpétuent l'esprit contestataire et libre de l'émission. Carine Galli, quant à elle, fait son grand retour et présente l'After les vendredis et samedis soirs.

Chaque jour, les auditeurs peuvent également éciter le Best-of de l'After sur RMC, la radio du sport. Depuis près de deux décennies, l'After Foot est la référence absolue pour tous les fans de football qui souhaitent prolonger le plaisir du match. L'émission propose les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et des débats souvent très animés entre supporters, experts et auditeurs.

Les sujets d'actualité brûlante sont également traités, comme récemment le coup de poing de Leão, le départ de Philippe Montanier ou encore l'annonce de Camavinga à Harvard. Maxime et Flo réagissent chaque jour aux infos qui font le buzz dans le monde du football. L'émission revendique fièrement son rôle de contre-pouvoir, disant tout haut ce que le microcosme du football pense tout bas.

Les chroniqueurs n'hésitent pas à bousculer les intervenants et à poser les questions qui fâchent, ce qui a contribué à forger sa réputation et sa longévité exceptionnelle. Pour ses 20 ans, l'After Foot promet de conserver cette identité unique tout en innovant pour séduire une nouvelle génération de passionnés





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