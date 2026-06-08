L'After Foot fête ses 20 ans sur RMC : une saison exceptionnelle en perspective

L'émission emblématique de RMC, l'After Foot, célèbre ses 20 ans cette saison avec une programmation spéciale, de nouveaux chroniqueurs et des surprises pour les auditeurs.

L' After Foot , l'émission culte de RMC qui débats sans filtre du football, souffle ses 20 bougies cette saison. Pour marquer l'événement, la bande à Gilbert Brisbois et Daniel Riolo prépare une année riche en surprises et en nouveautés.

Dès 20 heures, Nicolas Jamain animera Génération After, un nouveau format réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous promet des débats passionnés et des invités de prestige, dans la tradition de l'After. Les soirs de match, l'After Live prendra le relais de 20 heures à 23 heures, avec une rotation d'animateurs incluant Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viendront renforcer l'équipe. En deuxième partie de soirée, de 22 heures (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, l'émission retrouvera sa version originelle et historique du dimanche au jeudi, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait également son grand retour dans l'After et prendra les commandes les vendredis et samedis.

Avec cette programmation spéciale, l'After Foot confirme son statut de référence incontournable pour les passionnés de football. L'émission, qui ose dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, continue de rassembler une communauté fidèle d'auditeurs. Les débats animés, les interventions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les échanges entre supporters et experts font toujours le sel de ce show quotidien.

Pour cette saison anniversaire, la rédaction de RMC a vu les choses en grand, avec des dispositifs techniques améliorés et une présence renforcée sur les réseaux sociaux. Les auditeurs peuvent aussi s'attendre à des émissions spéciales, des invités surprises et des moments de célébration tout au long de l'année. L'After Foot n'a pas fini de faire parler de lui, et cette 20e saison s'annonce déjà mémorable





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