L'After Foot fête ses 20 ans sur RMC : une émission culte du football français

L'émission mythique de RMC, l'After Foot, célèbre ses deux décennies d'existence avec une programmation renouvelée et des surprises pour ses auditeurs.

L' After Foot , l'émission emblématique de la radio RMC , fête cette saison ses 20 ans d'existence. Depuis deux décennies, ce rendez-vous incontournable pour les passionnés de football a su imposer son style unique, mêlant analyses pointues, débats enflammés et une liberté de ton rare dans le paysage médiatique sportif.

Animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, l'émission a bâti sa réputation sur sa capacité à dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Pour célébrer cet anniversaire, la grille a été repensée avec plusieurs nouveaux segments et une équipe élargie.

La soirée débute dès 20h avec 'Génération After', une émission confiée à Nicolas Jamain et une bande de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce programme de deux heures offre une perspective rajeunie et dynamique, avec des débats et des invités prestigieux. Ensuite, les soirs de match, place à l'After Live de 20h à 23h, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Les soirs de coupes d'Europe, des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif, apportant leur expertise des grandes compétitions. En deuxième partie de soirée, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit du dimanche au jeudi, l'émission retrouve sa version originelle et historique, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli reprend les commandes les vendredis et samedis.

Au fil des ans, l'After Foot est devenu bien plus qu'une simple émission de radio : c'est une institution qui a marqué des générations de supporters. Les auditeurs y trouvent une communauté, des débats sans filtre et une authenticité qui manque parfois dans le football moderne. Que ce soit pour analyser les performances des clubs, décrypter l'actualité du mercato ou simplement partager leur passion, les fans savent qu'ils peuvent compter sur l'After pour des discussions honnêtes et passionnées.

Avec cette nouvelle saison anniversaire, l'équipe promet des surprises et des moments forts, confirmant que même après 20 ans, l'émission reste plus que jamais la référence des fans de football. Les auditeurs peuvent s'attendre à des invités spéciaux, des formats inédits et une énergie renouvelée, le tout dans l'esprit qui a fait le succès de l'After depuis ses débuts. Rendez-vous chaque soir sur RMC pour vibrer au rythme du football avec la meilleure émission d'après-match





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Football Émission Radio After Foot RMC 20 Ans

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