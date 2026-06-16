L'After Foot fête ses 20 ans : réactions de Deschamps, Doué et Umtiti après la victoire des Bleus

Après la victoire de l'équipe de France contre la Belgique, Didier Deschamps et Désiré Doué se sont exprimés au micro de Fabrice Hawkins dans l'After Foot. Sam Umtiti a quant à lui salué laperformance de la charnière Upamecano-Saliba et a appelé l'émission à plus d'indulgence envers les Bleus. Les débats ont également porté sur la première période catastrophique des Bleus et sur le retour à la simplicité qui a permis de renverser le match. L'émission, qui célèbre ses 20 ans cette saison, a proposé une programmation spéciale avec des surprises et des chroniqueurs historiques.

L' After Foot, l'émission phare de RMC qui se targue de dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence.

Pour marquer cet anniversaire, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, accompagnés de toute leur bande, ont réservé de nombreuses surprises à leurs auditeurs. La soirée du 16 juin a été particulièrement riche en émotions et en analyses après la victoire difficile de l'équipe de France contre la Belgique en match de préparation à la Coupe du Monde 2026. Lors de cette émission, le sélectionneur Didier Deschamps et le jeune milieu Désiré Doué ont été interviewés par Fabrice Hawkins.

Ils sont revenus sur la prestation des Bleus, qui ont d'abord connu une première période très difficile avant de renverser la situation en seconde mi-temps. Deschamps a souligné l'importance de la simplicité retrouvée dans le jeu, tandis que Doué a exprimé sa satisfaction collective.

Par ailleurs, l'ancien défenseur Sam Umtiti, invité dans l'After, a beaucoup apprécié la charnière centrale composée de Dayot Upamecano et William Saliba. Il a également lancé un appel à l'émission pour qu'elle fasse preuve de plus d'indulgence envers l'équipe de France, soulignant que les joueurs ont besoin de soutien dans leur préparation. Les débats entre les chroniqueurs ont été animés.

Jean-Louis Tourre a rappelé la première période catastrophique des Bleus, mais a mis en lumière le retour à la simplicité qui a permis de réveiller l'équipe. Daniel Riolo et Florent Gautreau ont milité pour un retour à un schéma avec trois milieux de terrain, une proposition que Jean-Louis Tourre n'a pas partagée. Ces discussions reflètent les interrogations qui entourent le jeu de l'équipe de France à l'approche de la compétition mondiale.

Cette soirée s'inscrivait dans le cadre de la programmation spéciale des 20 ans de l'After Foot. En debut de soirée, Nicolas Jamain présentait "Génération After", de 20h à 22h, avec une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'"After Live" prend le relais de 20h à 23h avec des animateurs comme Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

En deuxième partie de soirée, de 22h (ou 23h) à minuit, l'After historique revient avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli assure quant à elle les commandes les vendredis et samedis soirs. Des personnalités comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

De plus, cette saison voit l'éclosion de la libre-antenne avec plus d'une cinquantaine de dates autour des meilleurs matchs, permettant aux auditeurs de débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. L'After Foot reste ainsi le rendez-vous incontournable des passionnés de football en France, offrant débats, analyses et invités prestigieux chaque soir de 20h à minuit





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