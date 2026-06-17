L'After Foot fête ses 20 ans : Programme spécial et analyses_match France-Sénégal

À l'occasion de ses 20 ans, l'émission L'After Foot dévoile une programmation spéciale avec des présentateurs et chroniqueurs emblématiques. Analyse du match France-Sénégal et discussion sur l'actualité de la sélection tunisienne sont également au menu.

L'émission L' After Foot , célèbre pour ses débats francs et ses analyses sans détour, fête ses 20 ans cette saison. Pour cet anniversaire, l'équipe emmenée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo a réservé de nombreuses surprises à ses auditeurs.

La programmation est riche et variée. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain anime Génération After, une émission réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec le programme : Walid Acherchour, Kévin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce créneau est dédié aux passionnés de foot, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, présenté à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'effectif de chroniqueurs s'étoffe avec les interventions d'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, jusqu'à minuit, place à la version historique et originelle de l'After.

Du dimanche au jeudi, elle réunit autour de la table Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Le week-end, Carine Gallo fait son retour et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Parallèlement à cette programmation spéciale anniversaire, les débats de la soirée se sont notamment concentrés sur l'analyse de la rencontre entre la France et le Sénégal.

Walid Acherchour a commenté la performance des Bleus, soulignant une première période difficile et timide mais saluant le changement tactique opéré par Didier Deschamps, qui a permis une vraie domination en seconde période. Un autre sujet d'actualité a été abordé avec Ahmed Adala, journaliste tunisien, qui est revenu sur la situation agité de la sélection tunisienne et le récent remplacement du sélectionneur Lamouchi par Renard.

Ces discussions illustrent parfaitement l'esprit de l'After Foot : décortiquer l'actualité du football avec franchise et expertise





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