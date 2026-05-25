L’After Foot fête ses 20 ans : programme spécial et nouveaux visages

Pour ses vingt ans, l’émission culte de football propose "Génération After", "After Live" et la version historique du show, avec la participation de légendes du sport et de nouveaux chroniqueurs.

Cette saison, l’émission phare du monde du football, l’After Foot, souffle ses vingt bougies. Pour marquer ce jalon, les animateurs emblématiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, entourés de leur équipe de chroniqueurs, ont programmé une série de surprises que les auditeurs ne sont pas prêts d’oublier.

Le point de départ de ces festivités est l’émission « Génération After », présentée chaque soir de 20 h à 22 h par Nicolas Jamain. Elle réunit des jeunes voix qui ont grandi avec le programme : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce créneau devient le rendez‑vous incontournable des passionnés, où débats enflammés et invités prestigieux se succèdent, offrant une analyse souvent plus audacieuse que les débats traditionnels.

Les soirs de match, l’After se transforme en "After Live". Diffusée de 20 h à 23 h, l’émission alterne les présentateurs – Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre – afin de garantir une dynamique toujours renouvelée. Des légendes du football comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif, en particulier lors des soirées consacrées aux Coupes d’Europe.

Leur expertise, mêlée aux réactions en temps réel des joueurs et des entraîneurs, enrichit le débat et crée une véritable atmosphère de vestiaire : authenticité, émotions et analyses pointues. La seconde partie de la soirée, de 22 h jusqu’à minuit, rend hommage à l’essence même de l’After Foot, en proposant la version originelle du programme.

Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre reprennent le micro du dimanche au jeudi, offrant aux auditeurs un best‑of des répliques cultes, des conférences de presse décortiquées et des échanges passionnés avec les supporters. Le vendredi et le samedi, Carine Galli reprend les rênes, assurant une continuité et une énergie nouvelle.

Au quotidien, les auditeurs peuvent également profiter du Best‑of de l’After Foot sur RMC, la radio dédiée au sport, qui consolide la réputation de l’émission comme LA référence post‑match pour les fans depuis plus de dix‑neuf ans. Ces vingt ans d’histoire sont ainsi célébrés par une programmation dense, variée et résolument tournée vers l’avenir, tout en conservant le ton direct et sincère qui a fait la renommée de l’After Foot





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Football After Foot Programme Spécial Émission Sportive RMC

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