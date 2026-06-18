L'After Foot fête ses 20 ans : programmation spéciale et débats animés

L'émission de football L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale et le retour de Carine Galli. Les chroniqueurs débattent de l'actualité du football, notamment les positions de Mbappé et Dembele, la rotation des effectifs et les récents matchs de la Coupe du Monde.

L' After Foot, célèbre émission de football, fête ses 20 ans cette saison. Pour l'occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs.

La programmation s'articule autour de plusieurs créneaux. En début de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente "Génération After", une émission réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés de foot, avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'"After Live" prend l'antenne de 20h00 à 23h00, animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les experts Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, la version historique et originelle de l'After revient avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, fait son retour et présente l'émission les vendredis et samedis soirs. Les débats récents ont porté sur divers sujets d'actualité footballistique.

Julien pense que la chasse aux records poussera Kylian Mbappé à vouloir jouer tous les matchs, tandis que les discussions sur le positionnement d'Ousmane Dembele continuent de susciter des controverses. Sam estime que la rotation des joueurs n'est pas indispensable compte tenu des délais entre les matchs, contrairement à Flo qui y est favorable. Les chroniqueurs ont également commenté la Coupe du Monde.

Julien Laurens a relaté son début d'aventure, Sam Umtiti a évoqué le manque d'engouement à Dallas, et Malgré la large victoire suisse, Flo n'est pas convaincu par la Nati. Enfin, Sam a pointé les limites de la sélection bosnienne. L'émission reste un espace d'analyse pointue et de prise de parole libre sur l'univers du football





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