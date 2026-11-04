L'After Foot fête ses 20 ans : nouveautés, invités et grille horaire détaillées

L'émission iconique de RMC célèbre son vingtième anniversaire avec une nouvelle programmation. Découvrez les horaires, les chroniqueurs et les invités prestigieux comme Emmanuel Petit et Eric Di Meco pour cette saison spéciale.

L'émission de radio L'After Foot, diffusée sur RMC, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Pour marquer cette étape importante, les fondateurs Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, ainsi que l'ensemble de l'équipe, ont annoncé une série de surprises et des changements structurels majeurs dans la programmation. Cette célébration du vingtième anniversaire marque un tournant dans le format de l'émission emblématique du football français.

Nouvelle Grille Horaire et Programmes Spécifiques

La soirée s'ouvre avec l'émission Génération After, présentée par Nicolas Jamain, qui occupe l'antenne de 20h00 à 22h00. Ce plateau est composé de chroniqueurs qui ont grandi avec la radio : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. L'objectif est de proposer un rendez-vous dédié aux passionnés de football, rythmé par des débats intenses et la présence d'invités prestigieux venus décrypter l'actualité sportive.

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Les soirs de match, une version spéciale nommée After Live remplace le format habituel et s'étend de 20h00 à 23h00. Cette tranche horaire est incarnée à tour de rôle par trois présentateurs clés : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette extension de l'antenne permet de couvrir davantage l'actualité des rencontres en cours et d'offrir une couverture plus complète aux auditeurs suivent les compétitions européennes et nationales.

Retour de Carine Galli et Chronologie des Présentateurs

Un changement notable concerne la présence de Carine Galli qui fait son retour parmi les animateurs réguliers de L'After Foot. Elle prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis, renforçant ainsi la présence féminine et apportant une nouvelle dynamique à la fin de semaine. Cette décision s'inscrit dans la volonté de renouveler les voix tout en conservant l'ADN de l'émission.

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En première partie de soirée du dimanche au jeudi, la version originale et historique de L'After Foot conserve sa place centrale. De 22h00 jusqu'à minuit, ou dès la fin du coup de sifflet final d'un match en cours, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent les discussions. Ce créneau reste le cœur battant de la radio pour le monde du football, où les avis sont tranchés et les débats vifs sur fond de ce que le monde du foot pense tout bas.

Renforts de Stars du Football pour les Coupes d'Europe

La célébration du vingtième anniversaire se traduit également par la venue régulière d'anciens internationaux et légendes du football dans l'équipe. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif spécifiquement les soirs de Coupes d'Europe. Leur expertise technique et leur notoriété apportent une crédibilité supplémentaire aux analyses proposées lors des grands rendez-vous continentaux.

Cette stratégie d'intégration de personnages historiques vise à créer un lien fort entre l'histoire du football français et l'actualité immédiate. La présence de figures telles qu'Emmanuel Petit ou Eric Di Meco permet de croiser les regards entre plusieurs générations, enrichissant ainsi le débat pour une audience qui exige à la fois du fond et du spectacle.

Impact de la Nouvelle Programmation sur l'Audience

Les annonces faites par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo pour ce vingtième anniversaire témoignent d'une volonté de pérenniser l'émission tout en attirant de nouveaux publics. La structuration horaire précise, allant de 20h00 à minuit, répond à la demande croissante des auditeurs pour une couverture continue et détaillée du football. La multiplication des intervenants permet de diversifier les points de vue et d'éviter la monotonie.

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Le retour de Carine Galli et l'intégration de chroniqueurs comme Jennifer Mendelewitsch ou Elton Mokolo montrent aussi une attention particulière à la diversité des profils au sein de l'équipe. Ces noms sont devenus familiers aux oreilles des fans de football à travers la France, contribuant à renforcer la fidélité de l'audience existante tout en ouvrant l'émission à de nouvelles voix plus contemporaines.

Les soirées de Coupe d'Europe bénéficient quant à elles d'un traitement de prestige grâce à la venue d'anciens joueurs de l'équipe de France. Cette stratégie de programmation ciblée permet à RMC de se positionner comme la référence incontournable pour suivre l'actualité européenne du football. L'objectif est clair : offrir une expérience radio unique, mêlant information, divertissement et expertise technique de haut vol.

Enfin, la continuité de l'équipe historique dirigée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo assure une cohérence dans le ton et le style de l'émission. Cette stabilité, combinée aux nouveautés annoncées, devrait permettre à L'After Foot de célébrer dignement ses deux décennies d'existence. Les amateurs de football peuvent s'attendre à des soirées riches en rebondissements, en analyses pointues et en débats passionnés tout au long de la saison.