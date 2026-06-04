L'After Foot fête ses 20 ans et dévoile ses nouvelles configurations d'antenne

Pour ses deux décennies, l'émission phare du football français innove avec des formats adaptés aux soirées de match et des personnalités renforcées. Découvrez la grille complète et les chroniqueurs qui marqueront cette saison spéciale.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence. À cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La soirée commence avec Nicolas Jamain qui anime Génération After de 20h à 22h. Ce programme regroupe des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football avec des débats animés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h à 23h, présenté alternativement par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'équipe les soirs de Coupes d'Europe pour apporter leur expertise. En seconde partie de soirée, à partir de 22h ou dès la fin du match jusqu'à minuit, place à la version historique de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli, de son côté, reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'After Foot se décline également avec des émissions dédiées : le samedi soir, Thibaut Giangrande est entouré de Walid Acherchour, Kevin Diaz et Damien Perquis, tandis que le dimanche, Jean-Louis Tourre anime en direct du stade de l'affiche principale de Ligue 1 avec Kevin Diaz. Cette saison marque donc un anniversaire important pour une émission devenue une institution dans le paysage audiovisuel français, alliant analyse Technique, débats passionnés et proximité avec les supporters





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