L'After Foot fête ses 20 ans et dévoile sa nouvelle grille des programmes

À l'occasion de ses vingt ans, l'émission phare de RMC Sports, L'After Foot, présente sa nouvelle configuration avec une équipe de chroniqueurs élargie et plusieurs formats distincts tout au long de la soirée, tout en continuant d'analyser l'actualité du football mondial.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt années d'existence. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La soirée débute avec Nicolas Jamain aux commandes de Génération After, diffusée de 20h00 à 22h00. Cette tranche réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec le programme : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs où des matches sont programmés, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirs de Coupes d'Europe, l'émission est renforcée par la présence d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. En suite de soirée, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, jusqu'à minuit, les téléspectateurs retrouvent la version historique et originale de l'After.

Du dimanche au jeudi, elle est animée par le trio fondateur composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans la famille After et présente l'émission les vendredis et samedis soirs. Le programme aborde également les sujets d'actualité qui font débat. Ainsi, la polémique suscitée par les déclarations du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, critiqué par plusieurs pays africains, a été largement discutée.

De même, les baignades des joueurs portugais à Miami ont suscité de vives réactions dans le pays. L'émission a également traité des premiers pas de l'entraîneur Marcelo Bielsa aux États-Unis, avec un reportage de Nicolas Pelletier sur l'ambiance particulière à Los Angeles, en marge de l'entrée en lice de l'Iran dans la compétition.

Enfin, un débat a porté sur le cas du jeune joueur Bouaddi et la décision de Didier Deschamps de ne pas le convoquer. Daniel Riolo estime qu'il est trop facile de critiquer le sélectionneur sur ce dossier, une position partagée par Jean-Louis Tourre, qui comprend qu'on ne puisse pas bloquer un joueur. Florent Gautreau, pour sa part, souligne le caractère pragmatique du choix personnel de Bouaddi.

L'After Foot reste donc plus que jamais le rendez-vous des débats francs et des analyses sans concessions sur l'actualité du football





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