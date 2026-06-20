L'After Foot fête ses 20 ans et dévoile sa nouvelle programmation

L'émission de football L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation renouvelée et de nombreux invités. Découvrez les détails des nouveaux créneaux, les chroniqueurs permanents et les analyses des matchs à venir, notamment les performances des États-Unis, les choix de Bouaddi, les Bleus face à l'Irak et le Maroc contre l'Écosse.

L'émission L' After Foot célèbre ses 20 ans cette saison. Cette émission, qui exprime tout haut ce que le monde du football pense tout bas, a réservé de nombreuses surprises à ses auditeurs.

La programmation a été repensée avec plusieurs créneaux. En début de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente "Génération After", une émission rassemblant des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00, animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'antenne les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, la version historique de l'After revient autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour et prend les commandes les vendredis et samedis.

Par ailleurs, le débat sur les matchs à venir a été animé. Sam félicite les États-Unis pour leur intensité mais rappelle qu'il faut tempérer cet élan au regard de l'adversité. Younes met en avant la capacité des joueurs américains à prendre la profondeur. Concernant le joueur Bouaddi, Sam Umtiti, qui le connaît bien, affirme qu'il a fait le choix du cœur.

À trois jours du match France contre Irak, Fabrice donne les dernières informations sur les Bleus. Younes aimerait voir Ousmane Dembélé débuter en pointe.

Enfin, les supporters du Maroc se montrent très ambitieux avant d'affronter l'Écosse. Younes se méfie de l'équipe écossaise tandis que Sam estime que la concentration de la défense marocaine sera une clé du match. L'ensemble de ces discussions s'inscrit dans le cadre de la vingtième saison de l'After Foot, marquant deux décennies d'analyse et de débats footballistiques





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