L'After Foot fête ses 20 ans et dévoile sa grille des programmes

Pour ses vingt ans, l'émission culte de RMC L'After Foot renouvelle sa formule avec de nouveaux animateurs et des rendez-vous dédiés, tout en conservant son esprit critique et ses débats passionnés sur l'actualité du football.

L'émission L' After Foot , qui célèbre ses vingt ans cette saison, continue d'être le rendez-vous incontournable des passionnés de football avec ses analyses sans concession et ses débats animés.

Cette saison anniversaire voit le retour de Carine Galli aux commandes les vendredis et samedis, tandis que Nicolas Jamain pilote la nouvelle émission 'Génération After' en première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec le programme comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, 'After Live' prend le relais de 20h00 à 23h00 avec une rotation d'animateurs : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Les soirs de Coupes d'Europe, des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'équipe pour apporter leur expertise. Ensuite, de 22h00 (ou dès la fin du match) à minuit, place à la version historique de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

L'émission prolonge chaque soir les rencontres avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats entre supporters, experts et auditeurs de RMC. Récemment, les chroniqueurs ont notamment réagi à l'actualité brûlante du football français, comme le coup de poing de Leao, le départ de Philippe Montanier du Stade Rennais, ou encore l'annonce de Camavinga suivant des cours à Harvard.

Maxime, intervenant régulier, a aussi tenu à préciser qu'il n'hésiterait pas à prendre la parole publiquement si son image était associée à une cause qu'il ne soutient pas, illustrant ainsi l'indépendance d'opinion qui caractérise l'ambiance de l'After. L'émission reste donc plus que jamais LA référence du football à la radio, mêlant humour, expertise et liberté de ton





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