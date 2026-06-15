L'After Foot fête ses 20 ans et décrypte l'actualité du football, entre exploits et surprises

À l'occasion de ses vingt ans, l'émission L'After Foot dévoile une grille spéciale et analyse les temps forts du football actuel, notamment les performances de la Belgique, les difficultés de l'Espagne et l'exploit du Cap-Vert. Découvrez la programmation et les réactions des experts.

L'équipe de Belgique , les Diables Rouges , est sur le point d'atteindre les quarts de finale d'une compétition majeure, suscitant un vif engouement. L'émission de football L' After Foot , qui célèbre ses vingt ans cette saison, propose une programmation spéciale pour marquer cet anniversaire.

Nicolas Jamain présente Génération After de 20h à 22h avec une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission. Les soirs de match, After Live est animé en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, avec des experts comme Eric Di Meco ou Emmanuel Petit les soirs de Coupes d'Europe. La version historique de l'After, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, occupe la tranche 22h-minuit du dimanche au jeudi.

Carine Galli prend également les commandes les vendredis et samedis. L'actualité récente a été marquée par la contre-performance de l'Espagne, privée de Nico Williams et Yamal, et par l'exploit du Cap-Vert qui a tenu tête à la Roja, deux sujets largement décortiqués par les experts de l'After Foot. Cette émission reste un rendez-vous incontournable pour les passionnés, offrant des débats francs et des analyses pointues avec des invités prestigieux





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