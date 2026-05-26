L'After Foot fête ses 20 ans et décrypte l'actualité du football français

À l'occasion de ses 20 ans, l'émission L'After Foot propose une programmation spéciale avec ses animateurs historiques et ses chroniqueurs. Retour sur les moments forts, les analyses et les débats qui rythment le paysage footballistique français, des barrages aux mercatos, en passant par les performances des clubs comme Nice et les réactions des supporters.

L'émission L' After Foot célèbre ses 20 ans cette saison. Au programme, des surprises et une programmation spéciale avec plusieurs tranches horaires. Nicolas Jamain présente Génération After de 20h à 22h avec des chroniqueurs emblématiques comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Les soirs de match, l'After Live de 20h à 23h est animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, avec des invités comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier les soirs de Coupes d'Europe. La version historique de l'After, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, revient de 22h à minuit du dimanche au jeudi. Carine Galli reprend également les commandes les vendredis et samedis.

Les chroniqueurs commentent l'actualité du football : Flo estime que l'équipe de Nice aurait dû montrer davantage, Yanis, supporter des Verts, ne comprend pas que son équipe n'ait pas terminé dans le top 2, et Daniel qualifie le mercato de Stassin de folie. Daniel souligne aussi le niveau technique catastrophique lors du barrage aller, Flo ajoutant que la seconde période était pire.

Les discussions portent sur la pertinence de la formule actuelle des barrages, ainsi que sur la communication de Pierre Sage et le discours sincère mais froid pour les supporters de Sage et Leca





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