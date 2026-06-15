L'After Foot fête ses 20 ans et décrypte l'actualité de la Coupe du Monde

Pour ses 20 ans, l'émission L'After Foot dévoile sa nouvelle programmation et analyse les premiers matchs de la Coupe du Monde, dont le match Belgique-Egypte, avec des avis tranchés de ses chroniqueurs.

L' After Foot , l'émission emblématique qui ose dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence.

À cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande réservent de nombreuses surprises aux auditeurs. La programmation s'articule autour de plusieurs émissions distinctes. Dès 20 heures, Nicolas Jamain présente Génération After jusqu'à 22 heures, une émission rassemblant des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés pour des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20 heures à 23 heures, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, d'anciennes gloires du football français viennent renforcer le dispositif : Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, à partir de 22 heures ou dès le coup de sifflet final, jusqu'à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, autour des figures emblématiques Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli effectue son retour et présente l'émission les vendredis et samedis soir. L'actualité sportive récente a notamment été marquée par le match nul entre la Belgique et l'Egypte.

Pour Daniel Riolo, ce résultat était prévisible et logique. De son côté, Florent Gautreau estime que la pression et les enjeux ne sont pas les mêmes selon que l'on représente une grande nation ou une petite équipe lors des premiers matchs de la Coupe du Monde. L'émission a également accueilli Kimo, un supporter égyptien, qui est revenu sur la performance en demi-teinte de Mohamed Salah et a présenté les jeunes talents prometteurs de la sélection égyptienne.

Quant à Flo Gautreau, il a exprimé sa déception concernant la prestation du joueur belge Jérémy Doku. Ces analyses illustrent l'esprit de l'After, où les invités et chroniqueurs livrent leurs impressions sans langue de bois, que ce soit sur les matchs ou sur les dynamiques des sélections nationales. Cette saison anniversaire promet donc de nombreux moments forts, entre les surprises prévues par l'équipe, les retours d'anciens joueurs et les discussions sans filtre sur l'actualité footballistique mondial





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