L'émission L'After Foot célèbre ses vingt ans avec une programmation spéciale. Younes Belhanda se félicite de la victoire méritée du Maroc, tandis que Kevin Diaz souligne le bon match de Saibari. Le Brésil, après sa défaite contre le Maroc, se rassure en battant Haïti, un succès important pour le moral selon Demetrius Ferreira. Retour sur ces réactions et présentation des nouvelles grilles de l'After pour son anniversaire.

Younes Belhanda a exprimé sa satisfaction après la victoire du Maroc , estimant que le succès était mérité. De son côté, Kevin Diaz a mis en lumière la performance de Saibari lors de ce match.

Cette analyse intervient dans le cadre de L'After Foot, l'émission qui célèbre ses vingt ans cette saison. Pour marquer cet anniversaire, la bande de L'After, menée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, a concocté de nombreuses surprises à ses auditeurs. La programmation s'articule autour de plusieurs tranches horaires.

En début de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente "Génération After", une émission réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec le programme, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est un rendez-vous dédié aux passionnés de football, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux. Les nuits de match, l'"After Live" prend le relais de 20h00 à 23h00, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirs de Coupes d'Europe, des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent enrichir les discussions. Ensuite, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) jusqu'à minuit, l'After historique avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre est diffusé du dimanche au jeudi.

Enfin, les vendredis et samedis, Carine Galli reprend les commandes de l'émission. Par ailleurs, le Brésil a remporté une victoire importante face à Haïti, ce qui a permis à l'équipe de retrouver un peu de sérénité après la défaite contre le Maroc. Selon Demetrius Ferreira, ce succès est bénéfique car il permet de "respirer un peu plus tranquillement".

Cette victoire brésilienne intervient dans un contexte où l'équipe cherchait à se racheter après une performance décevante, et elle offre une bouffée d'air frais au groupe et à ses supporters





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