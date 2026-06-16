L'After Foot fête ses 20 ans et analyse la victoire des Bleus face au Sénégal

À l'occasion de ses 20 ans, l'émission L'After Foot révise sa grille des programmes avec plusieurs chroniqueurs historique. L'émission revient également sur la victoire de l'équipe de France face au Sénégal, avec des analyses contrastées sur le système de jeu et les individualités.

L'émission L' After Foot fête ses 20 ans cette saison et propose une programmation spéciale. Nicolas Jamain présente Génération After de 20h à 22h avec une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec le programme.

Les soirs de match, l'After Live, animé par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, occupe l'antenne de 20h à 23h, avec le renfort d'anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen ou Lionel Charbonnier lors des soirées européennes. La version historique, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, revient quant à elle de 22h (ou dès la fin du match) à minuit du dimanche au jeudi.

Carine Galli reprend également les commandes les vendredis et samedis. Du côté des débats, Jean-Louis Tourre analyse la première période catastrophique de l'équipe de France et estime que le retour à la simplicité a permis de réveiller les Bleus. Daniel Riolo et Florent Gautreau militent pour un retour à un système à trois milieux, une position que Jean-Louis Tourre conteste. Sam Umtiti, invité, se dit satisfait de la prestation de Kylian Mbappé et Dayot Upamecano.

Pour lui, avec les quatre joueurs offensifs, dès que Michel Olise récupère le ballon, l'équipe devient très dangereuse. Daniel Riolo considère quant à lui que la victoire face au Sénégal confirme que c'est l'équipe de Kylian Mbappé, tandis que Florent Gautreau met en lumière la performance de Michel Olise





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