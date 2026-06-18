L'After Foot fête ses 20 ans : découvrez la nouvelle programmation de la saison

L'émission culte L'After Foot célèbre ses deux décennies avec une grille renouvelée. Au programme : Génération After avec une nouvelle génération de chroniqueurs, l'After Live les soirs de match et le retour de l'émission historique avec les présentateurs emblématiques, sans oublier le retour de Carine Galli les week-ends.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent de nombreuses surprises.

La programmation de cette nouvelle saison s'articule autour de plusieurs créneaux distincts pour satisfaire tous les amateurs de débats footballistiques. Pour commencer la soirée, Nicolas Jamain prend les commandes de Génération After, diffusée de 20h00 à 22h00. Cette émission rassemble une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Il s'agit du rendez-vous des passionnés, avec des analyses, des discussions animées et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Un dispositif qui se renforce les soirs de Coupes d'Europe avec l'arrivée d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final du match jusqu'à minuit, place à la version originelle et historique de l'After.

Cette émission phare réunit autour de la table Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Notons également le retour très attendu de Carine Galli dans l'After, puisqu'elle prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis, ajoutant ainsi sa touche personnelle à cette saison anniversaire.

Au-delà de ce simple programme, cette vingtième édition célèbre deux décennies d'une émission devenue incontournable dans le paysage médiatique français, connue pour son ton direct, ses prises de position sans langue de bois et sa capacité à rassembler les passionnés autour des sujets qui font l'actualité du football, des terrains aux coulisses





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