L'After Foot fête ses 20 ans cette saison

L'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une soirée spéciale. Les chroniqueurs de l'émission se rassemblent pour discuter de l'actualité du football et des débats avec des invités prestigieux.

L'émission After Foot fête ses 20 ans cette saison. Pour l'occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises. Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After" de 20h00 à 22h00.

Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. Genesio quitte officiellement le LOSC !

Walid pense que cela indique qu'il ira à Marseille et salue son bilan lillois. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. L'After revient avec Pierre Sage et Enzo Djeballi (chef scout au Dallas FC) sur le système de formation des entraîneurs. Daniel souligne à quel point c'est obsolète.

Pierre Sage prend la défense d'Habib Beye et donne son onze des Bleus pour la CDM





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20 ans d'After Foot : les émissions, les invités et les surprisesL'After Foot, l'émission qui a marqué les esprits pendant 20 ans, célèbre cette saison ses 20 ans. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe vous réservent des surprises pour cette occasion. Nicolas Jamain, Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo sont les chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l' 'After Live' est incarné par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

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