L'After Foot fête ses 20 ans avec une saison spéciale et des surprises

L'émission culte de RMC célèbre ses deux décennies. Au programme : nouvelles formules, les chroniqueurs historiques de retour, et des invités prestigieux pour débattre de l'actualité du football. Découvrez les changements de la grille des programmes pour cette saison anniversaire.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs.

Pour commencer la soirée, Nicolas Jamain présente Génération After de 20h à 22h. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés avec des débats animés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h à 23h, animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les Coupes d'Europe, des experts comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent l'équipe. Ensuite, de 22h (ou dès la fin du match) à minuit, place à la version historique et originelle de l'After, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour et présente l'émission les vendredis et samedis.

L'After Foot est devenu le show d'après-match de référence pour les fans de football depuis vingt ans. Chaque soir, les discussions se poursuivent avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse et les débats entre supporters, experts et auditeurs. L'émission aborde tous les sujets : le match le plus fou, le joueur le plus insupportable, l'entraîneur le plus difficile...

Des moments marquants sont également rappelés, comme les souvenirs de l'arbitre Gilles Veissière concernant le PSG/OM de 2004 ou des anecdotes sur des matchs de Ligue des Champions. Chaque jour, le meilleur de l'After est disponible en podcast sur RMC, la radio du sport. Cette vingtième saison s'annonce riche en surprises et en discussions passionnées autour du football





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