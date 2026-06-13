L'After Foot fête ses 20 ans avec une saison spéciale

L'émission culte de football célèbre deux décennies avec de nouvelles émissions et des débats passionnants.

L' After Foot , l'émission légendaire de RMC qui ose dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison son vingtième anniversaire.

Pour marquer cet événement, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé une programmation riche en surprises pour les auditeurs. La soirée débute dès 20 heures avec 'Génération After', un nouveau format animé par Nicolas Jamain jusqu'à 22 heures. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ce rendez-vous est conçu pour les passionnés de football, avec des débats animés et des invités de prestige qui viennent partager leur analyse. L'ambition est claire : offrir une plateforme aux nouvelles voix tout en restant fidèle à l'esprit qui a fait le succès de l'émission originale. Les soirs de match, le dispositif se renforce avec 'After Live', diffusé de 20 heures à 23 heures et présenté à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent étoffer l'équipe. En deuxième partie de soirée, à partir de 22 heures ou immédiatement après le coup de sifflet final, place à la version originelle et historique de l'After. Du dimanche au jeudi, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent ces débats de fond.

Carine Galli, figure bien connue des auditeurs, fait son grand retour et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis, apportant sa touche personnelle. En dehors de l'organisation de la grille, l'émission s'intéresse de près à l'actualité brûlante du football international. Les supporters brésiliens attendent avec impatience Vinicius Junior, et Gary De Jesus raconte la pression qui pèse sur l'attaquant du Real Madrid ainsi que sur Raphinha.

La nouvelle génération n'est pas en reste : Daniel et Younes se disent excités à l'idée de voir à l'œuvre le jeune Bouaddi, un talent prometteur. Par ailleurs, Younes Belhanda donne son avis sur la charnière centrale Riad-Diop, qu'il juge prometteuse malgré son inexpérience. Concernant Brahim Diaz, Daniel et Younes estiment que le joueur a digéré la Coupe d'Afrique des Nations et qu'il est prêt à porter l'équipe.

Enfin, l'After revient sur les compositions probables de Brésil-Maroc et sur la sensation qatarie qui a arraché un match nul face à la Suisse. Autant de sujets qui promettent des débats enflammés et une saison anniversaire mémorable





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