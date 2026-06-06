L'After Foot fête ses 20 ans avec une saison spéciale

L'émission de foot la plus puissante en France célèbre son vingtième anniversaire avec une programmation renouvelée et de nombreuses surprises. Retrouvez Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Nicolas Jamain et toute l'équipe pour des débats passionnés.

L' After Foot , l'émission emblématique de la radio française, célèbre ses 20 ans cette saison. Depuis deux décennies, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et leur équipe offrent aux auditeurs des débats passionnés et une analyse sans concession du monde du football.

Pour marquer cet anniversaire, de nombreuses surprises sont prévues tout au long de la saison. La programmation a été repensée avec des nouveaux créneaux et des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission. En première partie de soirée, de 20h à 22h, Nicolas Jamain anime Génération After, une émission composée de Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous est dédié aux passionnés de foot, avec des débats animés et des invités prestigieux.

Les soirs de match, After Live prend le relais de 20h à 23h, animé par Carine Galli, Nicolas Jamain ou Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de coupes d'Europe, des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent l'équipe.

En deuxième partie de soirée, de 22h ou après le match jusqu'à minuit, les auditeurs retrouvent la version originelle et historique de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour et prend les commandes les vendredis et samedis. Le samedi, Thibaut Giangrande pilote l'After Foot avec Walid Acherchour, Kevin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, Jean-Louis Tourre commente en direct du stade de l'affiche principale de Ligue 1.

Nouveauté cette saison: la libre-antenne de l'After, avec plus de cinquante dates autour des meilleurs matchs, où les auditeurs peuvent débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. L'émission est interactive via le 3216, les réseaux sociaux ou le chat YouTube. Ce vingtième anniversaire promet d'être mémorable pour tous les fans de football. L'After Foot reste la référence des émissions de foot en France, mêlant expertise, passion et liberté de ton.

Les auditeurs sont invités à participer et à célébrer cet anniversaire avec l'équipe. Que ce soit pour les grands matchs ou les débats du quotidien, l'After Foot continue de dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas





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L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises pour les passionnés de footL'After Foot, l'émission de télévision française dédiée au football, célèbre cette année son 20ème anniversaire. Pour l'occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe préparent des surprises pour les fans de foot. La soirée commence avec "Génération After", une émission animée par Nicolas Jamain et composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe pour vibrer sur les soirées de coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Equipe de France et Coupe de France. En deuxième partie de soirée, la version originelle et historique de l'After prend le relais avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette saison est également marquée par l'éclosion de la libre-antenne de l'After, qui permet aux téléspectateurs de participer à l'émission en direct.

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