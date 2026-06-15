L'After Foot fête ses 20 ans avec une saison riche en surprises et une programmation étoffée

L'émission culte de RMC Sport célèbre ses deux décennies. Au programme : Génération After en première partie, l'After Live les soirs de match, l'After historique en late night, le retour de Carine Galli et l'expansion de la libre antenne.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Pour l'occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs.

La programmation s'articule autour de plusieurs créneaux distincts. En première partie de soirée, Nicolas Jamain pilote Génération After de 20 heures à 22 heures. Cette émission réunit une nouvelle génération de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kévin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch, Elton Mokolo, Damien Perquis, Simon Dutin et Sofiane Zouaoui. Le concept repose sur des débats passionnés, des invités prestigieux et la libre antenne, devenant ainsi le rendez-vous incontournable des passionnés de football.

Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20 heures à 23 heures. Il est animé en alternance par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Ce dispositif est renforcé par la présence d'anciens joueurs de premier plan tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, particulièrement lors des soirées de coupes d'Europe. À partir de 22 heures, ou dès le coup de sifflet final, place à la version historique et originelle de l'After.

Du dimanche au jeudi, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre reprennent les commandes pour analyser l'actualité avec leur trademark : franchise et humour. Carine Galli assure quant à elle l'animation les vendredis et samedis soirs. Cette saison marque également l'éclosion de la libre antenne de l'After, qui se déploie sur plus d'une cinquantaine de dates autour des matchs les plus importants.

À partir de minuit, les auditeurs peuvent réagir et débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande via le 3216, les réseaux sociaux ou le chat YouTube. L'émission se décline aussi le samedi soir avec Thibaut Giangrande aux côtés de Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, Jean-Louis Tourre commente en direct du stade de l'affiche principale de Ligue 1 accompagné de Kévin Diaz.

En suma, l'After Foot propose une offre complète et innovante, de 20 heures à minuit, consolidant son statut de référence du débat footballistique en France





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