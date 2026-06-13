L'After Foot fête ses 20 ans avec une saison riche en débats et en invités prestigieux

L'After Foot, l'émission de football la plus écoutée de France, célèbre ses 20 ans cette saison. Au programme : Génération After, After Live, la version historique, des libre-antennes et de nombreux chroniqueurs et consultants de renom.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! Cette émission emblématique, diffusée de 20h à minuit, est la plus puissante de France dans le domaine du football.

Pour cette nouvelle saison, la programmation est riche et variée. Nicolas Jamain prend les commandes de Génération After, de 20h à 22h les soirs sans matchs. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés, avec des débats animés et de nombreux invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live est diffusé de 20h à 23h et est incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Des légendes du football comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent l'émission particulièrement lors des soirées de Coupes d'Europe.

Ensuite, de 22h (ou dès la fin du match) à minuit, la version originelle et historique de l'After, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre (du dimanche au jeudi). Carine Galli fait également son retour et prend les commandes les vendredis et samedis. Le week-end, Thibaut Giangrande pilote l'After Foot le samedi soir avec Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis.

Le dimanche, Jean-Louis Tourre est en direct du stade de l'affiche principale de Ligue 1 avec Kévin Diaz. Cette saison voit aussi l'éclosion de la libre-antenne de l'After, avec plus d'une cinquantaine de dates autour des meilleurs matchs, pour venir débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit. Pour fêter les 20 ans de l'émission, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande réservent de nombreuses surprises aux auditeurs.

L'After Foot reste le lieu où l'on exprime librement les opinions du monde du football, suscitant des discussions passionnées sur la Ligue 1, la Ligue 2, l'équipe de France, la Coupe de France, ainsi que toutes les compétitions européennes comme la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Europa Conférence League





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