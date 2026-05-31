L'After Foot fête ses 20 ans avec une saison riche en surprises

Pour ses 20 ans, l'émission culte de RMC renouvelle sa grille avec de nouveaux chroniqueurs et des rendez-vous inédits, tout en conservant l'esprit qui a fait son succès.

L' After Foot , l'émission emblématique de RMC qui ose dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison.

Pour marquer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe réservent aux auditeurs une programmation riche en surprises et en nouveautés. Le dispositif a été repensé pour offrir encore plus de débats, d'analyses et d'émotions aux passionnés de ballon rond. Cette saison anniversaire s'annonce comme un véritable festival pour les fans, avec des émissions spéciales, des invités prestigieux et une énergie renouvelée.

La première grande nouveauté est l'arrivée de 'Génération After', une émission diffusée de 20h00 à 22h00, pilotée par Nicolas Jamain. Ce créneau est confié à une nouvelle génération de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leur mission : apporter un regard frais et passionné sur l'actualité du foot, tout en conservant l'esprit de controverse et de liberté de ton qui a fait le succès de l'émission mère.

Les soirs de match, place à l'After Live de 20h00 à 23h00, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, le dispositif est renforcé par des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui apportent leur expertise et leurs anecdotes de terrain.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, les auditeurs retrouvent la version originelle et historique de l'After, du dimanche au jeudi, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Cette émission, véritable institution du paysage radiophonique français, continue de décortiquer l'actualité du football sans langue de bois.

Par ailleurs, Carine Galli fait son grand retour dans l'After et prend les commandes des éditions du vendredi et du samedi. Sa voix et son style dynamique promettent de ravir les auditeurs en fin de semaine. Avec cette grille ambitieuse, l'After Foot prouve qu'après 20 ans, il reste plus que jamais la référence pour tous ceux qui vivent le football avec passion et exigence.

Les fans peuvent s'attendre à des débats enflammés, des invités de prestige et une couverture exhaustive de l'actualité footballistique, de la Ligue 1 aux compétitions européennes





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