L'After Foot fête ses 20 ans avec une saison riche en nouveautés et en invités prestigieux

L'émission culte de RMC Sport célèbre ses deux décennies avec une programmation renforcée. Au programme : Génération After, After Live, la version historique et la libre-antenne, avec des consultants comme Emmanuel Petit ou Jérôme Rothen. Une saison marquée par le retour de Carine Galli et l'implication de nombreux chroniqueurs.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs.

Nicolas Jamain prend les commandes de Génération After de 20h à 22h en soirée, une émission rassemblant des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch, Elton Mokolo, Damien Perquis, Simon Dutin et Sofiane Zouaoui. Ce rendez-vous des passionnés de football propose des débats animés et reçoit des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h à 23h, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Les soirées de Coupes d'Europe voient l'arrivée de consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier pour enrichir les analyses. En deuxième partie de soirée, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, la version historique de l'After revient avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour et anime les vendredis et samedis.

Thibaut Giangrande pilote l'After Foot le samedi soir aux côtés de Walid Acherchour, Kévin Diaz et Damien Perquis. Le dimanche, Jean-Louis Tourre prend les commandes en direct du stade de l'affiche principale de Ligue 1 avec Kévin Diaz. Cette saison marque également l'éclosion de la libre-antenne de l'After, avec plus d'une cinquantaine de dates programmées autour des meilleurs matchs pour permettre aux supporters de débattre avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit.

Le public peut participer via le 3216, les réseaux sociaux ou le chat YouTube. L'émission poursuit ainsi son rôle de plateforme incontournable où le football est analysé avec passion et franchise, fidèle à sa promesse de dire tout haut ce que le milieu du foot pense tout bas





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