L'After Foot fête ses 20 ans avec une saison exceptionnelle

L'émission mythique de RMC célèbre deux décennies de débats passionnés sur le football, avec de nouvelles chroniques et des invités de prestige.

L' After Foot , l'émission mythique de RMC qui ose tout dire sur le football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Depuis deux décennies, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe animent des débats passionnés, recueillent les réactions des joueurs et entraîneurs, et offrent une analyse sans concession du monde du ballon rond.

Pour marquer cet événement, la grille des programmes a été enrichie de nouvelles séquences et de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission. Les auditeurs retrouvent chaque soir des débats animés, des invités prestigieux et une ambiance unique qui fait la renommée de l'After depuis vingt ans. Dès 20 heures, Nicolas Jamain présente Génération After, un plateau réunissant Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce premier volet propose des débats passionnés et des invités prestigieux.

Ensuite, les soirs de match, After Live prend le relais de 20 heures à 23 heures, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirées de Coupes d'Europe sont renforcées par la présence d'anciens internationaux comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, de 22 heures ou dès le coup de sifflet final jusqu'à minuit, la formule originelle et historique de l'After est assurée du dimanche au jeudi par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Les vendredis et samedis, Carine Galli reprend les commandes. Cette diversité de formats permet à l'émission de toucher un large public et de rester la référence des fans de football.

Parmi les moments forts de cette saison anniversaire, l'ancien arbitre international Gilles Veissière est invité à partager ses souvenirs. Il revient notamment sur le match électrique PSG-OM de 2004, qu'il a arbitré, et évoque des décisions litigieuses ainsi qu'un épisode de corruption en Ligue des Champions dans les années 1990. Chaque jour, le Best-of de l'Afterfoot est diffusé sur RMC, la radio du sport.

L'After Foot reste le rendez-vous incontournable des passionnés de football, offrant des débats animés entre supporters, experts et auditeurs, et prolongeant l'émotion des matchs bien après le coup de sifflet final. Avec cette programmation spéciale, l'émission confirme sa place unique dans le paysage radiophonique français et promet une saison riche en surprises





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After Foot 20 Ans RMC Football Anniversaire

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