L'After Foot fête ses 20 ans avec une saison anniversaire riche en surprises

L'émission culte de RMC, L'After Foot, célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale incluant des chroniqueurs emblématiques, des débats enflammés et des invités de prestige. Découvrez les nouveautés de cette saison anniversaire.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Pour marquer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs.

La soirée débutera avec Génération After, de 20h00 à 22h00, animée par Nicolas Jamain. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés de football, avec des débats animés et des invités prestigieux. Depuis deux décennies, l'After Foot s'est imposé comme une référence incontournable dans le paysage médiatique sportif français.

Son ton libre, ses débats sans filtre et la complicité entre les chroniqueurs ont conquis un large public. Chaque soir, l'émission décrypte l'actualité du football avec passion et expertise. Les auditeurs peuvent participer en direct, ce qui renforce le sentiment d'appartenance à une communauté unique. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, du dimanche au jeudi, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour et prend les commandes les vendredis et samedis, apportant sa touche personnelle.

Cette programmation exceptionnelle promet des débats enflammés et des analyses pointues tout au long de la saison. L'actualité footballistique sera au cœur des discussions, avec des sujets brûlants comme la prise de parole de Kylian Mbappé, dont l'impact a été souligné par Max Chanot. Le départ de Mbappé et son avenir suscitent de vifs échanges.

Par ailleurs, la nomination de José Mourinho à la tête d'un grand club européen a été commentée avec passion. Walid Acherchour qualifie l'arrivée du technicien portugais d'attraction médiatique, mais n'hésite pas à critiquer Florentino Perez, le président du Real Madrid, pour son rôle dans les récents transferts. L'After Foot aborde également la préparation de l'équipe de France pour la Coupe du monde, avec des reportages exclusifs depuis les États-Unis où les Bleus s'entraînent.

Jean-Louis Tourre, en direct de Mexico, a décrit l'ambiance festive dans les rues de la ville. Ces reportages immersifs font la marque de fabrique de l'émission. Pour fêter ses 20 ans, l'After Foot prévoit des invités mythiques, des formats inédits et des surprises tout au long de la saison. Les auditeurs peuvent s'attendre à des moments d'anthologie, comme des rétrospectives des plus grands débats et des rencontres avec les figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de l'émission.

Que vous soyez un auditeur de la première heure ou un nouveau venu, cette saison anniversaire est l'occasion de redécouvrir ce qui fait la force de l'After Foot : une passion contagieuse pour le football, une liberté de ton sans compromis et une communauté de fans unis par l'amour du ballon rond. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable qui continue de faire vibrer les nuits des passionnés





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