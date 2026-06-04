L'After Foot fête ses 20 ans avec une saison anniversaire riche en surprises

Pour ses vingt ans, l'After Foot lance 'Génération After' et 'After Live' avec le retour de Carine Galli. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur bande promettent des débats passionnés et des invités prestigieux tout au long de la saison.

L' After Foot , l'émission mythique de la radio qui ose dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre sa vingtième saison cette année.

Pour marquer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé une programmation exceptionnelle pleine de surprises pour les auditeurs. Les festivités débutent avec 'Génération After', une nouvelle émission diffusée de 20h à 22h, animée par Nicolas Jamain. Ce programme réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils offriront des débats passionnés et recevront des invités de prestige, fidèles à l'esprit de l'émission.

Les soirées de match seront rythmées par 'After Live', de 20h à 23h, animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, des spécialistes comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viendront renforcer l'équipe.

En deuxième partie de soirée, de 22h (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After, du dimanche au jeudi, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son grand retour dans l'After et prendra les commandes de l'émission les vendredis et samedis, apportant sa touche personnelle. Pour cette saison anniversaire, l'After Foot promet des moments forts et des analyses sans concession.

Les passionnés de football pourront retrouver leurs débats favoris, des invités de marque et une ambiance unique. Que ce soit pour le Trophée des Champions, où Lens recevra le PSG, ou pour les grands rendez-vous européens, l'émission sera au cœur de l'actualité. Avec une équipe renouvelée et des formules inédites, l'After Foot continue de s'imposer comme la référence des débats footballistiques en France. Ne manquez pas cette saison exceptionnelle qui célèbre deux décennies de passion et de liberté de ton





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After Foot 20 Ans Radio Football Anniversaire

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