L'After Foot fête ses 20 ans avec une refonte majeure de la programmation

L'émission emblématique de RMC célèbre sa vingtième saison avec de nouvelles têtes et des horaires étendus. Découvrez le détail du palmarès et les retours sur les performances sportives.

La légendaire émission de radio L'After Foot, diffusée sur le réseau RMC, célèbre actuellement son vingtième anniversaire en cette nouvelle saison. Cette milestone marque un tournant significatif pour le talk-show qui s'est imposé comme la référence indiscutable du débat footballistique en France depuis plus de deux décennies. La programmation subit une refonte profonde, incluant de nouvelles présences et des ajustements horaires, afin de célébrer cet exploit avec l'audience fidèle qui l'a portée au sommet.

Une nouvelle génération de chroniqueurs rejoint l'émission

Nicolas Jamain prend officiellement les commandes du segment intitulé Génération After, qui s'étend de 20h00 à 22h00 chaque soir. Cette initiative vise à mettre en avant les talents qui ont grandi avec le format historique. La bande est composée de chroniqueurs familiers de l'univers radio tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

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Ce créneau matinal de la soirée est conçu comme une vitrine pour des débats passionnés et des décryptages techniques. L'objectif est d'offrir un éclairage frais sur l'actualité sportive tout en maintenant la qualité d'analyse qui a fait le succès du groupe. Les invités prestigieux viennent régulièrement enrichir ces échanges, assurant une continuité entre l'expérience des anciens et l'énergie des nouveaux venus.

Des ajustements horaires et des renforts pour les soirs de match

L'After Live, la version dédiée aux soirées de rencontres sportives, s'étend désormais de 20h00 à 23h00. Cette prolongation de l'horaire permet d'accueillir une audience plus large lors des événements majeurs. La présentation de ce segment tourne entre trois personnalités clés : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, qui assurent chacun des créneaux spécifiques.

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Les soirs de Coupes d'Europe, le dispositif est considérablement renforcé par la présence de figures historiques du football. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier intègrent les plateaux pour apporter leur expertise technique. Emmanuel Petit et Samuel Umtiti participent également activement à ces sessions, tandis que Lionel Charbonnier reste une constante sur les plateaux européens.

Retour aux sources et nouvelles responsabilités pour les présidents

La deuxième partie de soirée, s'étendant de 22h00 jusqu'à minuit, conserve la structure originelle et historique de l'émission. Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, les piliers fondateurs, animent les débats du dimanche au jeudi, souvent en compagnie de Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Ce créneau démarre à 22h00 ou dès le coup de sifflet final du match en cours.

Les changements organisationnels cette saison sont particulièrement marqués pour les week-ends. Jérome Sillon, mentionné initialement comme Jérôme Sillon dans les annonces, prend désormais les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Carine Galli, qui fait son retour officiel dans le dispositif principal, assure la présentation les autres jours du week-end, remplaçant ainsi les formats précédents.

Sujets du moment et actualité internationale

L'émission aborde régulièrement l'actualité brûlante du football international. Parmi les sujets récents figurent les réactions à la prise de parole de Patrick Cahuzac après la défaite du Racing Club de Lens, analysée dans une chronique spécifique datée du 04/11. Ces analyses s'inscrivent dans le quotidien du Best-of de l'Afterfoot, diffusé chaque jour sur RMC.

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Le football jeune et les perspectives familiales font également l'objet de discussions intenses. Gilbert Brisbois, assisté de Daniel Riolo et Samuel Umtiti, présente des dossiers sur la prochaine génération. Un sujet de prédilecte est la carrière de Cristiano Jr, digne héritier de son père, qui a été appelé pour la première fois en équipe U17 du Portugal.

Ce jubilé des vingt ans ne se contente pas de regarder vers l'avenir. Il célèbre également la capacité de l'émission à dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Les conférences de presse d'après-match, les réactions des entraîneurs et les débats entre auditeurs et experts continuent de définir l'ADN du show. Cette évolution structurale vise à pérenniser une audience qui considère L'After Foot comme le rendez-vous incontournable des passionnés.