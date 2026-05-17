Pour célébrer ses 20 années d’existence, L’After Foot dévoile une programmation ambitieuse et des surprises pour les passionés de football,avec des formats adaptés aux différents jours de diffusion et une interactivité renforcée avec le public.

L’émission culte « L’ After Foot », qui fête cette saison ses 20 ans , confirme sa place incontournable dans le paysage sportif français avec une programmation enrichie et des surprises annoncées.

Cette année, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe réinventent l’émission avec des formats variés pour satisfaire tous les amoureux du football. Dès 20h00, « Génération After » prend le relais avec Nicolas Jamain aux commandes, accompagné d’une équipe de chroniqueurs emblématiques tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous décalé promet débats enflammés et invités de haut standing, offrant une vision jeune et dynamique du monde du football.

Les soirs où le ballon rond s’invite à l’écran, « After Live »Extra take un thème the position from lequel great window to new fan : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre animent les discussions avec brio de 20h00 à 23h00. Pour les plus grands matchs de Coupe d’Europe, l’équipe s’enrichit de nouveaux talents avec Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, garantissant des analyses techniques et tactiques poussées.

La partie historique de « L’After Foot » revient en force dès 22h00 jusqu’à minuit, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre pour des discussions sans filtre sur l’actualité du foot. Les désignés pour les week-ends restent pour la lutte s’instaurent Carine Galli aux commandes les vendredis et samedis, tandis que Thibaut Giangrande prend les rênes le samedi avec Walid Acherchour et Kévin Diaz.

Le dimanche, Jean-Louis Tourre assure la représentation l’ébla Offordens en direct depuis un stade climatique dans la ligue du bon personnel. Cette nouvelle saison marque aussi l’essor de la libre antenne, avec plus de 50 dates autour des rencontres phares pour engager le public avec Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande à partir de minuit.

Les auditeurs et téléspectateurs pourront interagir via le 3216, les réseaux sociaux ou le chat YouTube, prolongeant ainsi l’expérience « After Foot » bien au-delà des écrans





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot 20 Ans Football Debats Interactivité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un concert solidaire pour financer un nouvel équipement pour les enfants de l’hôpital de DieppeLe Rotary Club Dieppe Côte d’Albâtre fait venir le chœur Presto, double champion du monde de musique sacrée pour un concert au profit de l’hôpital de Dieppe (Seine-Maritime).

Read more »

Gabriel Attal sur 2027 : « Ce sera un moment de vérité pour moi et pour le pays »EXCLUSIF. L’ancien Premier ministre devrait officiellement déclarer sa candidature à l’élection présidentielle à la fin de la semaine. Confidences avant le grand saut.

Read more »

L'After Foot à 20 ans ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo不利ent 20 années de présence sur les antenne avec de nombreux évaluateurs et chroniqueurs.L'émission créée en 1998, l'After Foot, couvre toutes les tendances et les sujets pertinents de la foot francilien en utilisant de nombreux intervenants et chroniqueurs. Caractérisée par son approche originale et sa joie de vivre, elle a su établir une excellente position auprès des téléspectateurs français. Pour la 20e anniversaire, ils proposent des émissions spéciales mises sous le signe de la diversité et des projections du futur du foot français.

Read more »

Football : l’accession pour l’AS de la Baie, la déception pour l’AJ Aulnay FutsalLes joueuses maritimes valident leur montée en Régional 1F après le forfait de Poitiers 3 Cités. Aulnay Futsal perd en playoffs contre Pessac

Read more »