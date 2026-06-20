L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

À l'occasion de ses vingt ans, l'émission phare du football L'After Foot dévoile une grille enrichie avec de nouveaux visages et des formats revisités, tout en conservant son esprit critique et sa liberté de ton.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent de nombreuses surprises.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Cette saison anniversaire promet des moments forts, avec des débats enflammés, des analyses pointues et la présence d'anciens joueurs et experts du football français et international. L'émission reste un lieu de parole libre où les sujets qui agitent le monde du ballon rond sont abordés sans concession





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